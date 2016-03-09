ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Анастасия Нифонтова: Все зависит от решения FIM Российская мотогонщица Анастасия Нифонтова прокомментировала информацию вокруг допингового скандала. Анастасия Нифонтова может пропустить "Дакар-2017" В конце ноября на официальном сайте Международной мотоциклетной федерации (FIM) появилась информация, что Анастасия временно отстранена от соревнований по причине того, что, согласно докладу Всемирного антидопингового агентства WADA, она сдала положительный допинг-тест, взятый по ходу Ралли Марокко. «Все будет зависеть от решения FIM, – сказала Нифонтова на пресс-конференции в ТАСС. – Мы собрали и отправили все документы, подтверждающие, что я принимала этот препарат по медицинским показаниям – хронические приступы головной боли. Последний раз, когда мне вводили идринол (мельдоний), это был экстренный случай. Врачи FIM могут выдать мне ретроактивный терапевтический лист, который будет оправдывать действия врачей, проведенные в сентябре. Они обещали озвучить свое решение в конце этой недели, так как потом начинаются рождественские каникулы. В FIM все понимают, но подойти ко мне более мягко не могут, так как их проверяет WADA».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 00:09 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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