Лесозаводские каратисты стали призерами краевого первенства

18 декабря в г. Владивостоке состоялись Чемпионат и Первенство Приморского края по каратэ. Подготовку и проведение соревнований осуществляли региональное отделение каратэ России и ОО «Федерация каратэ Приморского края». Соревнования проводились в целях развития в России видов и стилей каратэ, признанных международными организациями каратэ.

В краевом турнире приняло участие свыше 300 участников, младшим из которых было всего по четыре года.

У команды г. Лесозаводска по итогам состязаний восемь медалей разного достоинства. В разделе кумитэ Денис Волков завоевал серебряную медаль первенства. Бронзовыми призерами соревнований стали Дарина Пономарева, Владислав Килессо, Константин Жук и Александр Яровенко. В разделе ката Дарина Пономарева принесла в копилку команды еще одну серебряную медаль, а Денис Волков и Алина Зволинская стали обладателями бронзовых наград.

Эти соревнования стали завершающими испытаниями в уходящем году для лесозаводских каратистов. Впереди новогодние праздники и вновь напряженные тренировки.





Александр Сашко