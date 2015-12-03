Автодром в Ле-Кастелле может принять предсезонные тесты-2018
Автодром имени Поля Рикара, который вернется в Ф1 в 2018-м, когда будет принимать Гран При Франции, может провести у себя и предсезонные тесты.Трасса, расположенная на юге Франции в городке Ле-Кастелле, может вновь стать тестовой базой для команд Ф1: в этом году команды уже приезжали сюда на тесты шин-2017 Pirelli.Ближайшие предсезонные тесты начнутся в конце февраля 2017 года в Барселоне, однако руководители автодрома в Ле-Кастелле будут подавать заявку на проведение зимних тестовых заездов в 2018-м.«Мы очень хотим принимать предсезонные тесты в 2018-м, – цитирует F1i.com главу автодрома имени Поля Рикара Стефана Клэра. – Эта трасса подходит для тестовой работы, а команды Ф1, в свою очередь, ценят качество нашей инфраструктуры».Автодром имени Поля Рикара – многофункциональная трасса, оборудованная инновационной системой подогрева асфальта и системой полива гоночного полотна.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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