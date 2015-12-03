Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
Дешевые авиабилеты
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
Новости партнеров
Все новости
Отравление алкогольными напитками

Большой выбор товаров для дома

Как найти лучших врачей в вашем городе?

Гостеприимный город Сочи - лучшее место для отдыха

Собираетесь в москву? Мы подскажем где забронировать номер в Москве

Двухтактный или четырехтактный лодочный мотор – в чью пользу сделать выбор?

"БМопт" - изготовление и реализация продукции для хозяйственных нужд

Экскурсионные программы в Чернобыльскую зону отчуждения

Портал «СуперРиэлт» – помощник в поиске недвижимости

Преимущества транспортной компании "Ист Лайнс" в грузоперевозках по России

Продажа видеокамер Turbo HD в Киеве

КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Автодром в Ле-Кастелле может принять предсезонные тесты-2018

Автодром имени Поля Рикара, который вернется в Ф1 в 2018-м, когда будет принимать Гран При Франции, может провести у себя и предсезонные тесты.

Трасса, расположенная на юге Франции в городке Ле-Кастелле, может вновь стать тестовой базой для команд Ф1: в этом году команды уже приезжали сюда на тесты шин-2017 Pirelli.

Ближайшие предсезонные тесты начнутся в конце февраля 2017 года в Барселоне, однако руководители автодрома в Ле-Кастелле будут подавать заявку на проведение зимних тестовых заездов в 2018-м.

«Мы очень хотим принимать предсезонные тесты в 2018-м, – цитирует F1i.com главу автодрома имени Поля Рикара Стефана Клэра. – Эта трасса подходит для тестовой работы, а команды Ф1, в свою очередь, ценят качество нашей инфраструктуры».

Автодром имени Поля Рикара – многофункциональная трасса, оборудованная инновационной системой подогрева асфальта и системой полива гоночного полотна.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 19:40      |      Категория:  Все новости » Спорт
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Спортсменки Владивостока посоревнуются в сумо и самбо
3-12-2015, 09:05, Спорт
4 и 5 декабря с 10 часов на базе Краевого дома физкультуры (Партизанский проспект, 2) пройдет открытый чемпионат Владивостока по сумо и самбо среди женщин, юниорок и девушек. Организатором события...
Подробнее
Фернандо Алонсо недоволен планами Pirelli
8-05-2015, 18:52, Спорт
Босс Pirelli Motorsport Пол Хембри ранее на этой неделе заявил, что шинники планируют начать использование более мягких типов резины в гонках, чтобы в среднем пилоты делали по три пит-стопа. «Это их...
Подробнее
В Уссурийске проходит полуфинальный этап чемпионата «Будущее зависит от тебя»
19-04-2014, 12:20, Спорт
17 апреля в Уссурийске стартовали игры полуфинала открытого чемпионата России по футболу среди команд детских домов и школ-интернатов «Будущее зависит от тебя». Организаторами этого этапа...
Подробнее
Haas может стать клиентской командой
1-07-2015, 23:42, Спорт
По словам команды Haas, они бы с удовольствием использовали клиентский автомобиль, а не строили собственный, если бы это гарантировало конкурентоспособность во время дебюта в следующем сезоне. На...
Подробнее
Новый автомобиль Sauber успешно прошел краш-тесты FIA
9-02-2016, 05:58, Спорт
Новый автомобиль Sauber успешно прошел обязательные краш-тесты FIA. Таким образом, автомобиль швейцарской команды допущен к предсезонным тестам, которые начнутся 22 февраля в Барселоне. Помимо Sauber...
Подробнее
Галерея фотографий третьего дня заключительных тестов Ф1 в Барселоне
1-03-2015, 10:46, Спорт
Предлагаем вашему вниманию подборку лучших фотографий, включая работы нашего собственного фотокорреспондента, с третьего дня заключительных предсезонных тестов Ф1, проходящих в эти дни в Барселоне....
Подробнее
Джонни Херберт ставит на Mercedes в Сингапуре
15-09-2016, 12:07, Спорт
Экс-пилот Ф1, а ныне эксперт телеканала Sky Sports F1 Джонни Херберт считает Mercedes фаворитом Гран При Сингапура. В прошлом году немецкая команда испытывала серьезные проблемы с шинами на уличной...
Подробнее
Баскетболисты
22-03-2014, 18:20, Спорт
Суперлига. «Спартак-Приморье» (Приморский край) - «Рязань» (Рязань) 64:54 (13:17, 18:3, 18:11, 15:23) «Спартак-Приморье»: Сыроватко - 13 (4 подбора, 1 передача, 1 перехват), Громыко - 11 (6...
Подробнее
Спасские спортсмены отличились в настольном теннисе и боксе
6-02-2016, 11:56, Спорт
31 января в спортзале «Физкультурно-спортивного центра» прошел Чемпионат городского округа Спасск-Дальний по настольному теннису. В упорных играх определился чемпион городского округа Спасск-Дальний...
Подробнее
Хельмут Марко: Гасли мог уже трижды стать чемпионом GP2
6-11-2016, 19:58, Спорт
Спортивный консультант Red Bull Хельмут Марко считает, что в настоящее время в младших гоночных сериях очень мало талантливых пилотов, и примером тому является решение о продлении контракта с...
Подробнее

Яндекс.Метрика
О сайте       Контакты      Реклама на сайте      Rss канал     Карта сайта
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!
COPYRIGHT © 2008 DV-ZVEZDA.RU | РАЗРАБОТЧИК WS17.RU