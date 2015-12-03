Турнир по силовому экстриму соберет во Владивостоке приморских богатырей

Во Владивостоке 25 декабря пройдет турнир по силовому экстриму Alliance X-MAS challenge, в рамках которого сильнейшие атлеты Приморского края сразятся за денежные призы и подарки.

Соревнования пройдут в трех группах: среди «любителей» в мужском и женском зачете, а также среди «профессионалов» - атлетов мужского пола, имеющих спортивные достижения.





Состязания начнутся в 12:00 с выступления мужчин - «любителей» в двух дисциплинах: жим штанги лежа весом 70 кг на количество раз за минуту, а также подъем штанги максимального веса на бицепс. Участвовать могут все желающие, за исключением мужчин весовой категории свыше 100 кг и профессиональных спортсменов. Тройку призеров определят по наибольшей сумме очков, набранной по итогам двух упражнений.





В 14:30 на помост выйдут девушки. Их ждет испытание в стиле «кроссфит»: сначала взятие штанги 40 кг на грудь с пола на количество, затем – рывок штанги в сед на максимальный вес. На кону у представительниц прекрасного пола денежные призы от двух до шести тысяч рублей.





В 16:30 начнутся соревнования среди профессиональных спортсменов. В этом состязании участвуют настоящие богатыри, среди которых:

- самый сильный человек Дальнего Востока Александр Мирошниченко;

- многократный победитель и призер турниров по силовому экстриму и пауэрлифтингу Александр Босенко;

- гость из Хабаровска, мастер спорта по пауэрлифтингу Илья Даишнев;

- мастер спорта по пауэрлифтингу и тяжелой атлетике Илья Михайлов;

- мастер спорта по пауэрлифтингу и тяжелой атлетике, чемпион России по пауэрлифтингу Евгений Харченко.

Также свои силы покажут и другие, не менее опытные и сильные атлеты.





- Отдельного приглашения на турнир заслуживает Иван Савкин, - отметил руководитель Приморской федерации силового экстрима и один из организаторов соревнований Александр Мирошниченко. – Часто слышу от третьих лиц: мол, вы не приглашаете Ивана, потому что боитесь, что он всех выиграет. Долг чести и вежливости обязывает меня пригласить этого выдающегося спортсмена принять участие, чтобы он, наконец, смог показать свою силу.





Силачи сразятся в плечевой эстафете: подъеме «бревна» весом 120 или 100 кг (на выбор) на количество раз за минуту, а затем в подъеме оси «Аполлона» на максимальный вес. Победит, как и у любителей, тот, кто наберет больше всех очков.





В профессиональном турнире денежное вознаграждение – от 35 до трех тысяч рублей – получат участники, занявшие места с первого по пятое. Кроме того, спортсменов ждут подарочные сертификаты и ценные призы от партнеров мероприятия.

Соревнования пройдут в фитнес-клубе «Альянс» по адресу ул. Жигура, 26. Начало в 12:00.



Федерация пауэрлифтинга Приморского края