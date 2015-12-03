Сегодня на базе Toro Rosso в Фаэнце Карлос Сайнс прошел подгонку сиденья в преддверии подготовки к новому сезону-2017.? Faenza Today, breaking news! ? Thumbs up for Carlos' seat fitting ????? pic.twitter.com/e0Xd9bNO4k— Toro Rosso (@ToroRossoSpy) 21 декабря 2016 г. Для 22-летнего испанца кампания-2017 станет третьей в составе STR, которая в следующем году будет использовать двигатели Renault.Напомним, что две недели назад подгонку сиденья в Фаэнце прошел россиянин Даниил Квят.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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