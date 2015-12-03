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"Адмирал" проиграл "Барысу"

"Адмирал" проиграл "Барысу"
К матчу с «Барысом» подоспели позитивные кадровые новости. Вернулись: Бобков из сборной, Андриевский из Кореи, Конев из лазарета и Воронин с Сахалина. Что касается любимца публики Кирилла Воронина, то в Азиатской лиге в активе реактивного форварда в 10 матчах 7 (1+6) очков, 50 минут штрафа и полезность «+7». Игорю Бобкову в сборной сыграть не дали. А Александр Леонидович успел вернуться с вылеченной спиной.

"Барыс", являющийся конкурентом "моряков" за попадание в плей-офф, открыли счет во втором большинстве: Пушкарёв образцово сработал на пятаке, наказав за удаление – 0:1.

После перерыва «моряки» продолжили удаляться, чем «Барыс» и воспользовался, хотя второй гол получился нелогичным и в равных составах: Старченко удачно прочувствовал отскок и забыл на добивании – 0:2. «Моряки» проснулись в первой смене, реализовав наконец-то 5 на 4 – 1:2. Это Краснослободцев огорчил бывшую команду. Гол добавил приморцам веры в себя, голевые моменты посыпались как из рога изобилия, однако на пути всех видимых и невидимых шайб встал голкипер астанинцев Пулен. В итоге Бойд в контратаке броском с правого круга вбрасывания вновь огорчил Бобкова – 1:3. Через полторы минуты Бойд установил окончательный счет – 1:4.



Адмирал (Владивосток) – Барыс (Астана) – 1:4 (0:1, 0:1, 1:2).



21 декабря. Владивосток. КСК «Фетисов Арена». 4795 зрителей (5550).



Судьи: Кулёв (Уфа), Франё (Чехия).



Голы: 0:1 Пушкарёв (Панюков, Шалапов, 7.39, б.), 0:2 Старченко (Баркер, Сен-Пьер, 30.37), 1:2 Краснослободцев (Григорьев, Саболич, 40.32, б.), 1:3 Бойд (Боченски, Семёнов, 55.01), 1:4 Бойд (Иванов, 56.31).



Адмирал (14): Бобков (Серебряков);



Бартулис-к (2) – Земчёнок, Ткачёв (2) – Саюстов – Саболич;



Григорьев – Волченков (2), Лугин – Райт – Краснослободцев;



Гавриленко (2) – Конев (2), Казаков – Макаренко – Барбашев (4);



Курашов, Воронин – Иванов – Сигарёв, Яковлев.



Барыс (14): Пулен (Карлссон);



Семёнов (4) – Даллмэн, Доус (2) – Бойд – Боченски-к;



Липин – Савченко (2), Худяков – Кучин – Иванов (2);



Баркер – Шалапов, Старченко – Сен-Пьер – Панюков;



Трясунов, Пушкарёв – Тривино (2) – Бельгибаев, Гренц.



Броски: 29 (7+9+13) – 30 (11+13+6).



Пресс-служба ХК «Адмирал»

Источник : СпортПриморье




Опубликовано:   Сегодня, 10:56      |      Категория:  Все новости » Спорт
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