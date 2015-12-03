"Адмирал" проиграл "Барысу"

К матчу с «Барысом» подоспели позитивные кадровые новости. Вернулись: Бобков из сборной, Андриевский из Кореи, Конев из лазарета и Воронин с Сахалина. Что касается любимца публики Кирилла Воронина, то в Азиатской лиге в активе реактивного форварда в 10 матчах 7 (1+6) очков, 50 минут штрафа и полезность «+7». Игорю Бобкову в сборной сыграть не дали. А Александр Леонидович успел вернуться с вылеченной спиной.
"Барыс", являющийся конкурентом "моряков" за попадание в плей-офф, открыли счет во втором большинстве: Пушкарёв образцово сработал на пятаке, наказав за удаление – 0:1.
После перерыва «моряки» продолжили удаляться, чем «Барыс» и воспользовался, хотя второй гол получился нелогичным и в равных составах: Старченко удачно прочувствовал отскок и забыл на добивании – 0:2. «Моряки» проснулись в первой смене, реализовав наконец-то 5 на 4 – 1:2. Это Краснослободцев огорчил бывшую команду. Гол добавил приморцам веры в себя, голевые моменты посыпались как из рога изобилия, однако на пути всех видимых и невидимых шайб встал голкипер астанинцев Пулен. В итоге Бойд в контратаке броском с правого круга вбрасывания вновь огорчил Бобкова – 1:3. Через полторы минуты Бойд установил окончательный счет – 1:4.
Адмирал (Владивосток) – Барыс (Астана) – 1:4 (0:1, 0:1, 1:2).
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