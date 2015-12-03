Renault близка к контракту с BP?

Команда Renault в ближайшее время может подписать партнерское соглашение с нефтяной компанией BP, которое начнет действовать с сезона-2017, сообщает AUTOSPORT.com.Французский производитель, который в последние годы сотрудничал с Total, ищет нового топливного партнера. Ожидается, что вскоре Renault объявит о заключении многолетнего договора с BP.Как Формула 1 оказалась вовлечена в нефтяные войныИзначально ожидалось, что BP станет партнером McLaren, чей топливный поставщик Exxon Mobil ушел к Red Bull Racing, однако британская команда будет сотрудничать с BP в гораздо более узком направлении, чем Renault.Не ждите подиумов от Renault в 2017-м...Когда издание AUTOSPORT.com связалось с Renault по поводу этой информации, в стане французского производителя не стали давать комментарии.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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