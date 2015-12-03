ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Антонио Джовинацци: Моя цель – стать боевым пилотом в сезоне-2018 На днях 23-летний Антонио Джовинацци получил то, о чем мечтают все итальянские пилоты, – контракт с Ferrari. В сезоне-2017 Антонио станет резервным гонщиком Скудерии. Официально: Антонио Джовинацци стал резервным пилотом Ferrari Тем не менее конечной целью вице-чемпиона GP2 сезона-2016 является переход в Ф1 в качестве боевого пилота в 2018-м. «Пока что я даже не могу представить себя в красной форме Ferrari, – сказал Антонио в интервью La Gazzetta dello Sport. – Наверное, я осознаю всю суть произошедшего только тогда, когда сяду в кокпит автомобиля. Я на всю жизнь запомню этот момент. Каждый молодой гонщик мечтает выступать за Ferrari. Я еще пока не встречался с [Себастьяном] Феттелем и [Кими] Райкконеном. Будет здорово поработать с двумя чемпионами мира. В 2017-м я постараюсь максимально набраться опыта. Работая на симуляторе Ferrari, я осознал, что это абсолютно другая машина, нежели та, на которой я выступал в GP2. Ей управлять гораздо сложнее. Что касается моей цели, то я хочу быть на стартовом поле в 2018-м». Когда его попросили вспомнить самый яркий момент Ferrari за последние годы, он ответил: «Самая впечатляющая победа Ferrari, за которой я наблюдал, была в Валенсии в 2012-м, когда выиграл Фернандо Алонсо. Невероятный прорыв. Его награждали перед соотечественниками – это незабываемый момент. Когда я лидировал на гонке в Монце и выиграл тот заезд, то почувствовал себя как Алонсо».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 03:43 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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