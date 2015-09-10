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Mitsubishi представила обновленную версию i-MiEV - автоновости

Mitsubishi представила обновленную версию i-MiEV - автоновостиMitsubishi представила обновленную версию i-MiEV

Автор фото: мицубиши-моторс.ком

Японская компания Mitsubishi представила обновленную версию популярного городского электрокара i-MiEV.

После обновления компактный городской электрокар Mitsubishi i-MiEV получил лишь незначительные изменения. Что нехарактерно для процедуры рестайлинга, внешний вид электрокара не поменялся ни на йоту. Единственным различием между нынешней и дорестайлинговой версиями стали только новые цветовые схемы – теперь i-MiEV можно покрасить в красный и синий «металлик».

Внутри автомобиля также не поменялось практически ничего. Так, в центральном тоннеле теперь есть подстаканники и отделения для мелочи. Исправлена и старая пробелема с кондиционером – в дорестайлинговой версии он не работал, если электрокар подзаряжался. По аналогии с экстерьером, в списке опций появились два новых цвета обивки кресел.

Как и прежде, автомобиль оснащается полностью электрическим двигателем, который доступен в нескольких вариантах мощности – от 41 л.с. до 64 л.с.. Силовой агрегат питается от комплекта литий-ионных аккумуляторов, емкость которых также разнится в зависимости от комплектации. В базовой версии батарея при 100-процентном заряде может обеспечить электрокару запас хода в 120 км, а в топовой модификации – в 172 км.

На первоначальном этапе обновленный Mitsubishi i-MiEV будет продаваться только на японском авторынке. Его стоимость в Стране Восходящего Солнца начинается от 2 273 400 йен (приблизительно 1 182 185 рублей по текущему курсу ЦБ РФ).

Напомним, что на российском рынке продажи этой модели были прекращены еще в конце сентября текущего года. По словам официальных представителей компании, слишком низкий курс рубля по отношению к японской йене делает поставки этого автомобиля экономически нерентабельными. Однако, в случае, если ситуация выправится, поставки могут быть возобновлены.


Источник : motorpage.ru




Опубликовано:   Сегодня, 01:01      |      Категория:  Автоновости
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