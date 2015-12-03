Motul готовится к ралли-рейду «Дакар-2017»

Компания Motul готова пройти самую суровую трассу в мире – трассу «Дакара-2017». Французский производитель премиальных смазочных материалов примет участие в гонке в качестве технического партнера и окажет поддержку 30 претендентам на победу в этом знаменитом ралли-марафоне.Ралли «Дакар» является одним из наиболее изнурительных испытаний не только для человека, но и для техники. Спортсмены вынуждены проходить трассу в условиях экстремального перепада температур – от жары пустыни до холода ледяных склонов гор. Чтобы добиться успеха в столь суровых условиях, команды полагаются на 100% надежные высокотехнологичные смазочные материалы, используемые в двигателях и коробках передач.Для гоночных мотоциклов Motul приготовил линейку масел 300V Factory 5W40 и 15W60. Моторы раллийных машин французский производитель планирует заправлять маслами из линейки 300V Motorsport Line Power5W40 и Competition 15W50. Все эти продукты разработаны с учетом экстремальных условий применения.Организаторы называют «Дакар-2017» основой всех последующих ралли. Гонка обещает быть еще более напряженной, чем прежде. Жара, пыль и высокогорные маршруты поставят пилотов и их машины в непростые условия. Но Motul будет поддерживать своих партнеров-спортсменов на протяжении всего ралли.Российские атлеты Motul Анастасия Нифонтова и Александр Иванютин также планируют принять участие в «Дакаре-2017» и проходят серьезную подготовку.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Босс Pirelli Motorsport Пол Хембри ранее на этой неделе заявил, что шинники планируют начать использование более мягких типов резины в гонках, чтобы в среднем пилоты делали по три пит-стопа. «Это их...
Новый автомобиль Sauber успешно прошел обязательные краш-тесты FIA. Таким образом, автомобиль швейцарской команды допущен к предсезонным тестам, которые начнутся 22 февраля в Барселоне. Помимо Sauber...
31 января в спортзале «Физкультурно-спортивного центра» прошел Чемпионат городского округа Спасск-Дальний по настольному теннису. В упорных играх определился чемпион городского округа Спасск-Дальний...
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!