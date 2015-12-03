Даниэль Риккардо исключил возможность перехода в Mercedes
Даниэль Риккардо заявил, что ему не интересна свободная вакансия в Mercedes, которая образовалась после неожиданного ухода Нико Росберга, и в следующем сезоне он продолжит выступать за команду Red Bull Racing, с которой у него контракт до конца 2018 года.«Ближайшие два года я точно проведу в Red Bull Racing, – цитирует Риккардо Speed Week. – Очень многие гонщики хотели бы в Mercedes, но я не виню их.Надеюсь, это место достанется тому, кто действительно его заслуживает. Это чертовски хорошая возможность.Но меня вы увидите на старте сезона в Альберт-Парке за рулём машины Red Bull».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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