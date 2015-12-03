Маттиа Бинотто: Рано или поздно Ferrari построит чемпионский автомобиль
Технический директор Ferrari Маттиа Бинотто уверен, что чемпионский автомобиль Ferrari – это просто вопрос времени.2016 год стал для Ferrari довольно трудным – команда не смогла выиграть ни одной гонки и к тому же уступила второе место в Кубке конструкторов Red Bull Racing.Последний титул Скудерии принес Кими Райкконен еще в 2007 году, а Кубок конструкторов команда завоевывала последний раз только в 2008-м. В Ferrari надеются, что новый регламент даст им достаточно возможностей, чтобы снова вернуться в лидеры.Бинотто, пришедший на должность технического директора после ухода Джеймса Эллисона только в июле, уверен, что у команды есть всё, чтобы быть снова на коне, тем не менее руководитель считает, что коллективу нужно научиться лучше реагировать на возникающие трудности.«С точки зрения аэродинамики правила сильно изменились, – процитировали Бинотто F1i.com. – Автомобили будут намного быстрее в поворотах, при разгоне и на торможении. В Маранелло есть всё, чтобы построить такой автомобиль – это лишь вопрос времени.В этом году мы недостаточно быстро решали проблемы. Нам просто необходимо внедрять новинки до того, как другие это делают».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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