Всероссийский турнир по тхэквондо «Кубок Приморья» пройдет во Владивостоке
В целях популяризации и развития тхэквондо в Дальневосточном федеральном округе во Владивостоке состоится традиционный Всероссийский турнир «Кубок Приморья» по тхэквондо (ВТФ). Соревнования ежегодно проводятся с 2013 года.
В турнире примут участие около 300 спортсменов из Приморского (Владивосток, Находка, Уссурийск, Артем, Дальнегорск, Спасск-Дальний, Врангель, Славянка, Михайловка, Сибирцево), Камчатского, Хабаровского краев, Сахалинской области, Республики Саха (Якутия).
Соревнования будут проходить в разделах керуги - спортивные поединки с использованием PSS «KP&P» (электронных жилетов) и пхумсэ - технический комплекс.
Департамент физической культуры и спорта Приморского края
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