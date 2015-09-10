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Nissan, Mitsubishi и Renault вместе займутся созданием бюджетных электромобилей - автоновости

Nissan, Mitsubishi и Renault вместе займутся созданием бюджетных электромобилей - автоновостиNissan, Mitsubishi и Renault вместе займутся созданием бюджетных электромобилей

Автор фото: неткаршоу.ком

Японское информационное агентство «Nikkei» со ссылкой на собственные источники сообщает, что компании Nissan, Renault и Mitsubishi планируют начать выпуск бюджетных электрических автомобилей на единой платформе.

Если не брать в расчет модельный ряд американской компании Tesla Motors, которая с момента своего создания начала небезосновательно претендовать на звание самого передового производителя электрокаров в мире, то одним из самых востребованных легковых электрокаров является японский хэтчбек Nissan Leaf.

Давний партнер японского автопроизводителя компания Renault также может похвастаться одним из самых узнаваемых серийных электрокаров – компактным двухместным ситикаром Twizy, который с недавних пор предлагается и на российском рынке.

Компания Mitsubishi, в свою очередь, предлагает более консервативный и, пожалуй, оттого более популярный на родном авторынке электрокар i-MiEV, который очень хорошо вписывается в нынешнее понимание городского автомобиля.

Сейчас все эти три компании решили объединить свои усилия и создать по линейке доступных «зеленых» автомобилей на общей платформе. В качестве базы для будущих электрических «бюджетников» была выбрана платформа хэтчбека Nissan Leaf. Предполагается, что использование общего шасси должно сократить как время разработки будущих новинок, так и средства на их создание.

При этом, предполагается, что новые электрокары будут, в среднем, дешевле нынешней версии электрохэтча, приблизительно, на 20%. Напомним, что в настоящее время новый Leaf в Японии можно приобрести по цене от 2,8 млн йен (около 23,6 тысяч долларов). Таким образом, начальная стоимость его «преемников» будет находиться где-то в районе 17 тысяч долларов.

Ожидается, что первые экземпляры из новых бюджетных линеек трех автопроизводителей широкая публика увидит уже в 2018 году.


Источник : motorpage.ru




Опубликовано:   Вчера, 12:50      |      Категория:  Автоновости
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