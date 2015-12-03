Официально: Пэт Симондс покинул пост технического директора Williams
Команда Williams выпустила официальный пресс-релиз, в котором сообщила, что Пэт Симондс покидает пост технического директора 31 декабря 2016 года.Симондс присоединился к коллективу Williams в конце 2013 года, заключив трехлетний контракт с командой. Руководитель помог улучшить результаты Williams, которая за последние три сезона 14 раз попадала на подиум.«Пэт внес неимоверно ценный вклад в команду за последние три года, – заявила заместитель руководителя Williams Клэр Уильямс. – Назначение Пэта обозначило начало масштабного процесса реструктуризации команды. Он стал тем самым ключевым звеном, позволившим коллективу обрести такую сильную форму.Я хочу поблагодарить его за упорный труд и преданность на протяжении этих трех лет.Мы объявим подробности относительного нового технического лидера команды в ближайшее время».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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