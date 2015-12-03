Бруно Сенна присоединится к коллективу Rebellion в LMP2
Бывший гонщик Ф1 Бруно Сенна присоединится к команде Rebellion Racing, перешедшей в категорию LMP2 в WEC.Напарниками Сенны будут Нельсон Пике-младший, Николя Прост и Матиас Беш. Всего коллектив представят два экипажа за рулем автомобиля ORECA-Gibson 07.Как именно будут распределены гонщики в экипажах, а также кто будет подписан из обладателей "серебряного" статуса, станет известно позже.«Я неимоверно рад стать частью команды Rebellion Racing в 2017-м, – заявил 33-летний Сенна. – Команда делает всё, чтобы ее состав был самым конкурентоспособным – именно это ей позволит претендовать на чемпионство, а также на победу в Ле-Мане в категории LMP2».Ранее Rebellion объявила, что собирается покинуть класс LMP1, где среди частных команд она была вне конкуренции с возрождения WEC в 2012-м.Один из двух автомобилей ORECA уже принял участие в официальных тестах Dunlop на прошлой неделе в Сибринге, тогда как дебют команды состоится в следующем месяце в суточном марафоне Дайтоны в рамках чемпионата IMSA. Автомобилем будут управлять Ник Хайдфельд, Нил Джани, Себастьен Буэми и Стефан Сарразен.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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