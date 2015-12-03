"Приморочка" проиграла "Уфимочке" во второй встрече

«Уфимочка-УНГТУ» на своей площадке прервала беспроигрышную серию «Приморочки», состоявшую из восьми побед подряд. Повторный матч в Уфе завершился со счетом 3:0 в пользу хозяек. Напомним, что днем ранее «Приморочка» одержала победу над «Уфимочкой» со счетом 3:1.





Хозяйки были решительно настроены на реванш, и с первых розыгрышей захватывали инициативу, а «Приморочка» во всех трех партиях шла в роли догоняющей. В отличие от первого игрового дня, у гостей уже не так хорошо летели подачи, чаще проигрывали блок и не могли наладить прием. Тренерский штаб нашей команды использовал все тайм-ауты, попробовал всех игроков из заявки, и во второй половине второй партии «Приморочка», постоянно сравнивая счет, уже не позволяла «Уфимочке» держать дистанцию в 3-4 очка, как в первом сете, но в концовке собственные ошибки в нападении (атака по блоку и в антенну) позволили хозяйкам удвоить преимущество в матче.





Дебют третьей партии вновь остался за «Уфимочкой», но к середине игрового отрезка «Приморочка» счет сравняла и впервые в матче вышла вперед на отметке «15:14», но на второй технический в роли номинального лидера все же ушли хозяйки, и фортуна сегодня была на их стороне: они выигрывали затяжные розыгрыши, у них чаще проходили скидки, они лучше подавали и играли на блоке. В итоге Чеснокова один из трех матч-болов отыграла, а завершился матч на нашей ошибке на подаче.





Высшая лига «А». «Уфимочка-УГНТУ» (Уфа) - «Приморочка» (Приморский край) 3:0 (25:18, 25:21, 25:22)

«Приморочка»: Снегирева – 9 очков (1 эйс, 1 блок), Решетникова – 9 (1 блок), Шаманаева – 6 (2 блока), Чеснокова – 5 (1 эйс), Бондарева – 4 (1 блок), Лифанова – 4 (1 эйс), Бабкина – 4 (1 эйс), Бурдюкова – 1 (1 эйс), Гречаная, Клименко, Гниломёдова (Л), Бек (Л).





Александр Стаценко, главный тренер ВК «Приморочка»:





- В первый игровой день полностью акклиматизация еще не накрыла, хотя сложности были уже вчера, но хорошо подавали, ставили блоки, особенно в первых двух партиях, потом стало сложнее, но все-таки вытянули игру на морально-волевых. И сегодня игроки старались, претензий к ним нет, понимали, что надо делать, а руки и ноги этого не выполняли, контроля мяча как такового не было. Везде опаздывали, не хватало скорости в движении. Отсюда и поражение. Мы разобрали игру соперника в первом матче, знали вектор атаки, чтобы закрыть его блоком, но ничего не получилось. Делали замены, и, если в первой игре в определенных моментах мы выигрывали, была равная борьба, смысла менять игроков не было, то сегодня сразу начали проигрывать по 3-4 очка, и естественно надо было пробовать всех, может быть, кто-то смог бы усилить игру, но, к сожалению, чуда не произошло. «Уфимочка» - хорошая команда, сегодня результат по делу.





Татьяна Шаманаева, капитан, доигровщик ВК «Приморочка»:





- Первая игра была напряжённая, мы разбирали соперника, но по ходу игры были изменения. Не смогли выиграть третью партию, да и в четвёртой были в роли догоняющих, но смогли «вытащить» игру, проявили характер. Ко второй игре готовились тщательно, знали, что соперник будет играть только на победу. К сожалению, так и вышло. Мы не смогли показать свою игру, допустили очень много ошибок, дали играть их лидерам. Обидное поражение. Делаем выводы и идём дальше.





Пресс-служба ВК "Приморочка"