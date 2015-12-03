СМИ Бразилии: Масса подписал контракт с Williams

Бразильское издание Grande Premio сообщило, что Фелипе Масса вчера подписал контракт с Williams и вернется на стартовую решетку Ф1 в 2017 году.Это позволит команде из Гроува отпустить Валттери Боттаса в Mercedes. В отчете также сказано, что Mercedes безуспешно пыталась переманить Фернандо Алонсо из McLaren-Honda и Нико Хюлькенберга из Renault.Таким образом Масса станет напарником 18-летнего Лэнса Стролла до конца этого сезона. Изначально бразилец объявил о завершении своей карьеры еще на Гран При Италии в этом году.Менеджером Валттери Боттаса является Тото Вольф, босс Mercedes, что, безусловно, повлияло на решение англо-немецкой команды. Информация о новом напарнике Льюиса Хэмилтона по словам Mercedes появится не раньше 3 января.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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