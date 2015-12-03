Приморские кудоисты отобрались на Кубок мира

В Москве состоялся всероссийский турнир по кудо, являющийся отбором на Кубок мира, который пройдет в феврали в Индии. На татами Дворца спорта «Динамо» за путевки в сборную России сражались сильнейшие спортсмены страны.
Дальний Восток и Приморский край представляли известные владивостокские кудоисты - Игорь Пермин, Константин Караульных, Гегам Манавазян, Евгений Шаломаев и Андрей Гришин из Находки.
По итогам турнира приморцы завоевали три золотые награды, одну серебряную и одну бронзовую.
В категории 240 единиц встретились приморские кудоисты – серебряный призер чемпионата мира Андрей Гришин и чемпион мира Гегам Манавазян. В длительном противостоянии двоих друзей и соперников в этот раз победу одержал Гришин. Манавазяну досталось «серебро». Также победителями в своих категориях стали чемпион России Игорь Пермин (250 ед.) и действующий чемпион мира Константин Караульных (270 ед.). Евгений Шаломаев завоевал бронзовую медаль.
Как отметил старший тренер сборной ДВФО по кудо Юрий Бородий, все трое победителей после непродолжительного отдыха уже начнут подготовку к Кубку мира. Гегам Манавазян и Евгений Шаломаев будут готовиться к чемпионату России, который пройдет в феврале в Москве.
Технические результаты Всероссийского турнира (отбор на Кубок Мира по Кудо 2017)
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