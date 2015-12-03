Дмитрий Козак: Взнос FOM за проведение Гран При России-2017 оплатят частные инвесторы
Заместитель председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Козак заявил, что лицензионный взнос FOM за проведение Гран При России в 2017 году заплатят спонсоры и частные инвесторы, а не государство.«В отличие от предыдущих гонок, лицензионный взнос за проведение этапа в этом году заплатят исключительно спонсоры, частные лица», – цитирует Козака информационное агентство ТАСС.Дмитрий Козак: Проведение Гран При России является экономически выгоднымТакже вице-премьер рассказал, что подготовка к Гран При России, который пройдёт 30 апреля 2017 года, уже началась.«Мы готовимся к этому мероприятию. Утвержден соответствующий план, программа подготовки», - сказал Козак.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Босс Pirelli Motorsport Пол Хембри ранее на этой неделе заявил, что шинники планируют начать использование более мягких типов резины в гонках, чтобы в среднем пилоты делали по три пит-стопа. «Это их...
Новый автомобиль Sauber успешно прошел обязательные краш-тесты FIA. Таким образом, автомобиль швейцарской команды допущен к предсезонным тестам, которые начнутся 22 февраля в Барселоне. Помимо Sauber...
31 января в спортзале «Физкультурно-спортивного центра» прошел Чемпионат городского округа Спасск-Дальний по настольному теннису. В упорных играх определился чемпион городского округа Спасск-Дальний...
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!