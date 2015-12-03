Приморские бадминтонисты успешно выступили на турнире в США
Приморские бадминтонисты успешно выступили на международном турнире в США Yonex/K & D Graphics International Challenge. Евгений Дремин и Евгения Димова выиграли золотые медали в миксте, а Сергей Сирант в одиночном разряде стал серебряным призером.
Сергей Сирант одержал четыре победы. Нелегким для него вышел матч за выход в финал, где он встретился с японцем Кента Нишимото (Kenta Nishimoto), который был первым сеяным номером турнира. Проиграв в первой партии (17:21) Сирант сумел переломить исход матча, выиграв на продолжение второй гейм (23:21), а затем и третий (21:15). В финале он попытался повторить свой недавний успех, но другой японец Риичи Такешита (Riichi Takeshita) оказался сильнее – 13:21, 18:21.
В смешанном парном разряде Дремин и Димова были фаворитами турнира. Они также достаточно легко добрались до полуфинала, но после им оказал серьезное противостояние дуэт из Канады Тиби Нг и Рэйчел Хондерич (Toby Ng, Rachel Honderich) – 14:21, 21:14, 21:14. В финале приморцы обыграли пару из США, хоть хозяева турнира и пытались навязать борьбу во втором гейме.
Пресс-служба федерации бадминтона Приморского края
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