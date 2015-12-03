ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Серджио Маркионе: Я ошибся в прогнозах перед началом сезона В понедельник вечером в Маранелло состоялась традиционная рождественская пресс-конференция президента Ferrari Серджио Маркионе, который подвёл итоги разочаровывающего года для Скудерии и признал, что перед началом сезона-2016 ошибся в прогнозах, когда говорил о борьбе с Mercedes. «Я ошибся в прогнозах перед началом сезона, – цитирует Маркионе Autosprint. – Но хуже всего, что по ходу сезона машина не стала лучше, в то время как Red Bull Racing удалось добиться впечатляющего прогресса». Одним из поворотных моментов прошедшего сезона для Ferrari стал неожиданный уход технического директора Джеймса Эллисона, которого заменил Маттиа Бинотто. По мнению Маркионе, это шаг был оправданным. «Наш подход изменился уже в августе с приходом Бинотто, – продолжил он. – Мы провели изменения в структуре команды, что придало нам уверенности в эффективности использования денег и ресурсов. В следующем сезоне мы должны выступить лучше, это будет не так сложно сделать. Но я больше не даю прогнозы». Маркионе также в очередной раз дал понять, что Ferrari не планирует приглашать специалистов со стороны, как, к примеру, технического директора Mercedes Пэдди Лоу. «Лоу – отличный специалист, но наша команда укомплектована должным образом, и нет необходимости что-то менять, – сказал он. – Нам не нужны герои, мы не испытываем нехватки в таких специалистах, как Лоу и Росс Браун. Надо работать, и тогда результаты придут. Если в 2017 году Ferrari выступит неудачно, то я буду готов взять вину на себя». Несколько месяцев назад президент Ferrari дал понять, что расходы должны соответствовать результатам, и напомнил об этой концепции ещё раз. «Ferrari никогда не испытывала нехватки средств, но сейчас мы тратим слишком много, не показывая при этом должных результатов. Если бы люди знали, сколько денег мы тратим, то поняли бы наше разочарование, связанное с отсутствием побед», – заявил Маркионе. Что касается состава пилотов, то контракты Себастьяна Феттеля и Кими Райкконена рассчитаны до конца 2017 года, но вопрос о продлении пока открыт. «Мы хотим стабильности в команде. Но многое будет зависеть от желания Кими продолжать участие и мотивации Феттеля», – добавил Маркионе. В конце пресс-конференции Маркионе поделился мнением по поводу смены владельцев в Формуле 1. «Я очень ценю всё, что сделал Берни Экклстоун, но Ф1 нужно двигаться дальше, – сказал он. – Новые владельцы хотят привлечь дополнительную аудиторию зрителей. Но они должны вести диалог с командами. По Договору Согласия Ferrari обязана выступать в Ф1 до 2020 года. Это и многие другие вопросы ещё предстоит обсудить». Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: 20-12-2016, 19:44 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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