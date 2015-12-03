"Адмирал" уступил дома "Автомобилисту"

Состав на матч с «Автомобилистом» «моряки» выставили идентичный победному поединку с «Нефтехимиком».
Первый период вместил в себя два выстоянных меньшинства, нереализованный выход один на один Райта, его же попадание в штангу и супермоменты Горшкова с Саюстовым. А вот голов мы не видели.
В начале второго периода гости не смогли попасть в покинутые Налимовым ворота, а Сигарев в ответ не забил один на один. Гол созрел в лихой контратаке три в два, когда Земченок выдал скрытый пас на дальнюю штангу Ткачеву, и тот не промахнулся – 1:0. За 1.11 до сирены уральцы отплатили той же монетой: Тичар сначала попал в ноги Григорьеву, а затем в девятку – 1:1.
За 5.19 до конца третьего периода екатеринбуржцам удалась быстрая контратака, в которой с добивания снова отличился Тичар – 1:2. За 1.42 до сирены приморцы сняли вратаря, перейдя к штурму 6 на 4, но пропустили в пустые ворота – 1:3.
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