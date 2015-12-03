"Адмирал" уступил дома "Автомобилисту"

Состав на матч с «Автомобилистом» «моряки» выставили идентичный победному поединку с «Нефтехимиком».





Первый период вместил в себя два выстоянных меньшинства, нереализованный выход один на один Райта, его же попадание в штангу и супермоменты Горшкова с Саюстовым. А вот голов мы не видели.





В начале второго периода гости не смогли попасть в покинутые Налимовым ворота, а Сигарев в ответ не забил один на один. Гол созрел в лихой контратаке три в два, когда Земченок выдал скрытый пас на дальнюю штангу Ткачеву, и тот не промахнулся – 1:0. За 1.11 до сирены уральцы отплатили той же монетой: Тичар сначала попал в ноги Григорьеву, а затем в девятку – 1:1.

За 5.19 до конца третьего периода екатеринбуржцам удалась быстрая контратака, в которой с добивания снова отличился Тичар – 1:2. За 1.42 до сирены приморцы сняли вратаря, перейдя к штурму 6 на 4, но пропустили в пустые ворота – 1:3.





Адмирал (Владивосток) – Автомобилист (Екатеринбург) – 1:3 (0:0, 1:1, 0:2).







19 декабря. Владивосток. КСК «Фетисов Арена». 4712 зрителей (5550).





Судьи: Франё (Чехия), Цыплаков (Санкт-Петербург).







Голы: 1:0 Ткачёв (Саболич, Земчёнок, 30.55), 1:1 Тичар (Турбин, Тимашов, 38.49), 1:2 (Голышев, Василевский, 54.41), 1:3 Коукал (Гареев, Голышев, 59.01, м., п.в.).





Адмирал (12): Налимов (58.18 – 59.01, 59.17);





Земчёнок (2) – Бартулис-к, Ткачёв – Саюстов (2) – Саболич (2);





Волченков (2) – Григорьев, Лугин – Райт – Краснослободцев;





Гавриленко (2) – Ильин, Казаков – Макаренко – Горшков,





Курашов, Барбашев (2) – Яковлев – Сигарёв, Иванов.





Автомобилист (12): Лисутин;





Мегалинский – Щитов, Гареев – Коукал (4) – Михнов-к;





Василевский (2) – Чайковски, Голышев (4) – Тичар – Симаков;





Турбин – Тимашов, Чесалин (2) – Торченюк – Моня;





Кивистё – Щемеров, Бухтеле – Волков – Рассейкин.





Броски: 34 (10+10+14) – 32 (8+9+15).







Пресс-служба ХК «Адмирал»