ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ TCR приедет в 2017-м в Китай на новую трассу Девятый этап серии TCR сезона-2017 состоится на автодроме Чжецзян с 7 по 8 октября. Сегодня в Шанхае было подписано трехлетнее соглашение между промоутером TCR Марчелло Лотти и основателем и владельцем трассы Кевином Цзяном. Этап пройдёт не только для TCR, но и для недавно запущенной серии TCR Китай. Трасса Чжецзян, расположенная в городе Шаосин, что в 190 километрах от Шанхая, является самым новым китайским автодромом. До трассы можно за полчаса добраться от международного аэропорта Ханчжоу Сяошань. Строительство, начавшееся в 2013-м, проводила компания-подрядчик Apex совместно со своей консультационной группой, куда входят: корпорация URS, Ridge&, а также LLP и местные проектные институты HHG и SMEDI. В итоге была создана трасса второй категории FIA с длиной круга 3,2 километра и развитой инфраструктурой, включающей в себя медицинский центр, а также 814-метровую трассу для картинга FIA-CIK, многоразовые боксы команд, бутик-отель, рестораны, торговые площадки и конференц-зал. «Мы невероятно рады, что международная серия TCR возвращается в Китай спустя год перерыва на новую трассу Чжэцзян, – заявил Лотти. – Пускай трасса самая новая в Китае, но она точно одна из самых впечатляющих с точки зрения конфигурации и инфраструктуры». Кевин Цзян добавил: «Мы невероятно гордимся тем, что международная серия TCR приедет на нашу новую трассу. Мы также уверены, что поклонники останутся довольны гонками TCR и TCR Китай».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: 20-12-2016, 12:06 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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