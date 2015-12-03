TCR приедет в 2017-м в Китай на новую трассу

Девятый этап серии TCR сезона-2017 состоится на автодроме Чжецзян с 7 по 8 октября.Сегодня в Шанхае было подписано трехлетнее соглашение между промоутером TCR Марчелло Лотти и основателем и владельцем трассы Кевином Цзяном.Этап пройдёт не только для TCR, но и для недавно запущенной серии TCR Китай.Трасса Чжецзян, расположенная в городе Шаосин, что в 190 километрах от Шанхая, является самым новым китайским автодромом. До трассы можно за полчаса добраться от международного аэропорта Ханчжоу Сяошань.Строительство, начавшееся в 2013-м, проводила компания-подрядчик Apex совместно со своей консультационной группой, куда входят: корпорация URS, Ridge&, а также LLP и местные проектные институты HHG и SMEDI.В итоге была создана трасса второй категории FIA с длиной круга 3,2 километра и развитой инфраструктурой, включающей в себя медицинский центр, а также 814-метровую трассу для картинга FIA-CIK, многоразовые боксы команд, бутик-отель, рестораны, торговые площадки и конференц-зал.«Мы невероятно рады, что международная серия TCR возвращается в Китай спустя год перерыва на новую трассу Чжэцзян, – заявил Лотти. – Пускай трасса самая новая в Китае, но она точно одна из самых впечатляющих с точки зрения конфигурации и инфраструктуры».Кевин Цзян добавил: «Мы невероятно гордимся тем, что международная серия TCR приедет на нашу новую трассу. Мы также уверены, что поклонники останутся довольны гонками TCR и TCR Китай».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Босс Pirelli Motorsport Пол Хембри ранее на этой неделе заявил, что шинники планируют начать использование более мягких типов резины в гонках, чтобы в среднем пилоты делали по три пит-стопа. «Это их...
Новый автомобиль Sauber успешно прошел обязательные краш-тесты FIA. Таким образом, автомобиль швейцарской команды допущен к предсезонным тестам, которые начнутся 22 февраля в Барселоне. Помимо Sauber...
31 января в спортзале «Физкультурно-спортивного центра» прошел Чемпионат городского округа Спасск-Дальний по настольному теннису. В упорных играх определился чемпион городского округа Спасск-Дальний...
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!