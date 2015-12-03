Йост Капито покидает McLaren?

Как сообщает BBC Sport, исполнительный директор McLaren Racing Йост Капито может покинуть свой пост спустя всего четыре месяца после начала работы.Руководитель перешел из Volkswagen WRC и был нанят непосредственно Роном Деннисом, который в настоящий момент уже не исполняет свои обязанности председателя McLaren, хотя его договор длится до начала 2017 года.Как считают в BBC, увольнение состоится из-за того, что Капито был "человеком Денниса". Представитель руководителя отказался комментировать эту новость.В ноябре на должность нового исполнительного директора McLaren пришел известный эксперт в коммерческой сфере в Ф1 Зак Браун, который вместе с Джонатаном Нилом теперь будет осуществлять руководство McLaren Group.Стоит отметить, что также был уволен маркетинговый директор Экрем Сами, давний соратник Денниса, проработавший на него почти 40 лет.Сейчас вместо Денниса компанией управляет исполнительный комитет, сформированный основными держателями акций: суверенным инвестиционным фондом Бахрейна Mumtalakat, которому принадлежит 50% акций, и Мансуром Оджеем, владеющим 25% акций.Как только об уходе Капито будет объявлено официально, главным в команде McLaren станет Эрик Булье, пришедший в 2014-м на место уволенного Деннисом Мартина Уитмарша.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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