ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Маркус Эрикссон: Сейчас в Ф1 пошла мода на юных пилотов Пилот Sauber Маркус Эрикссон отметил, что в настоящий момент в Формулу 1 идет огромный наплыв юных гонщиков, на которых есть спрос. Макс Ферстаппен дебютировал в Больших Призах в 2015-м в составе Toro Rosso в возрасте 17 лет, а уже в 2016-м выиграл свою первую гонку, отпраздновав победу на Гран При Испании в составе Red Bull Racing. В 2017-м свой первый ГП в Ф1 проведет 18-летний чемпион европейской Ф3 Лэнс Стролл, подписавший контракт с Williams. В прошлом году в самом престижном классе появился 20-летний Эстебан Окон, получивший место в Force India на следующий год. К молодому поколению также относятся Карлос Сайнс, Даниил Квят и Паскаль Верляйн, которым по 22 года. 26-летний Эрикссон не видит угрозы со стороны молодого поколения пилотов, однако считает, что гонщики выходят на свой пиковый уровень позже этого возраста. «Я вижу, что в спорте становится все больше молодых ребят, – цитирует Маркуса AUTOSPORT.com. – Все считают, что гонщики, приходящие в Ф1, должны быть юными. Я не понимаю, почему в Ф1 нужно приходить в таком возрасте. Кажется, Фернандо [Алонсо] говорил то же самое. Если говорить о реалиях других видов спорта, то спортсмены достигают своего пика с 25 до 30 лет. Мне сейчас 26, и меня не беспокоит такой возраст. Другое дело, если бы я был на пять лет старше. Я вхожу в свои лучшие годы, и это мне никак не мешает». В свою очередь сам Эрикссон дебютировал в Ф1 в составе неконкурентоспособной Caterham в 2014-м. С другой стороны, швед считает, что этот опыт сделал его сильнее. «Первые годы в Ф1 были сложными: мне пришлось начинать с самой глубины с Caterham. В те времена я финишировал последним либо предпоследним, – вспомнил Эрикссон. – Пришлось упорно работать, чтобы подняться выше. Это сделало меня сильнее с психологической точки зрения. Но я хочу продолжать прогрессировать и не собираюсь останавливаться на достигнутом».



Autosport.com

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Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: 20-12-2016, 00:02 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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