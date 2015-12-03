Маркус Эрикссон: Сейчас в Ф1 пошла мода на юных пилотов
Пилот Sauber Маркус Эрикссон отметил, что в настоящий момент в Формулу 1 идет огромный наплыв юных гонщиков, на которых есть спрос.Макс Ферстаппен дебютировал в Больших Призах в 2015-м в составе Toro Rosso в возрасте 17 лет, а уже в 2016-м выиграл свою первую гонку, отпраздновав победу на Гран При Испании в составе Red Bull Racing.В 2017-м свой первый ГП в Ф1 проведет 18-летний чемпион европейской Ф3 Лэнс Стролл, подписавший контракт с Williams. В прошлом году в самом престижном классе появился 20-летний Эстебан Окон, получивший место в Force India на следующий год.К молодому поколению также относятся Карлос Сайнс, Даниил Квят и Паскаль Верляйн, которым по 22 года.26-летний Эрикссон не видит угрозы со стороны молодого поколения пилотов, однако считает, что гонщики выходят на свой пиковый уровень позже этого возраста.«Я вижу, что в спорте становится все больше молодых ребят, – цитирует Маркуса AUTOSPORT.com. – Все считают, что гонщики, приходящие в Ф1, должны быть юными.Я не понимаю, почему в Ф1 нужно приходить в таком возрасте. Кажется, Фернандо [Алонсо] говорил то же самое. Если говорить о реалиях других видов спорта, то спортсмены достигают своего пика с 25 до 30 лет.Мне сейчас 26, и меня не беспокоит такой возраст. Другое дело, если бы я был на пять лет старше. Я вхожу в свои лучшие годы, и это мне никак не мешает».В свою очередь сам Эрикссон дебютировал в Ф1 в составе неконкурентоспособной Caterham в 2014-м. С другой стороны, швед считает, что этот опыт сделал его сильнее.«Первые годы в Ф1 были сложными: мне пришлось начинать с самой глубины с Caterham. В те времена я финишировал последним либо предпоследним, – вспомнил Эрикссон. – Пришлось упорно работать, чтобы подняться выше. Это сделало меня сильнее с психологической точки зрения.Но я хочу продолжать прогрессировать и не собираюсь останавливаться на достигнутом». Autosport.com Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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