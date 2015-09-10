Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
Дешевые авиабилеты
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
Новости партнеров
Все новости
Отравление алкогольными напитками

Большой выбор товаров для дома

Как найти лучших врачей в вашем городе?

Гостеприимный город Сочи - лучшее место для отдыха

Собираетесь в москву? Мы подскажем где забронировать номер в Москве

Двухтактный или четырехтактный лодочный мотор – в чью пользу сделать выбор?

"БМопт" - изготовление и реализация продукции для хозяйственных нужд

Экскурсионные программы в Чернобыльскую зону отчуждения

Портал «СуперРиэлт» – помощник в поиске недвижимости

Преимущества транспортной компании "Ист Лайнс" в грузоперевозках по России

Продажа видеокамер Turbo HD в Киеве

КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

PSA Group готовится к расширению своего модельного ряда в России - автоновости

PSA Group готовится к расширению своего модельного ряда в России - автоновостиPSA Group готовится к расширению своего модельного ряда в России

Автор фото: фликр.ком

Французский концерн PSA Group планирует в течение 2017 года серьезно расширить свой модельный ряд для российского авторынка.

Об этом журналистам рассказал генеральный директор евразийского подразделения концерна Кристоф Бержеран. По его словам, в следующем году линейка «гражданских» автомобилей пополнится двумя новыми кроссоверами – «2008-ым» и «3008-ым», второе поколение которых было представлено в этом году.

Кроме того, в течение 2017 года на российский рынок выйдут сразу четыре легких коммерческих автомобиля (LCV). На начальном этапе в линейке LCV появятся модели Peugeot Expert и Citroen Jumpy, предназначенные, в первую очередь, для грузоперевозок. В дальнейшем французский автопроизводитель организует поставки пассажирских моделей - Peugeot Traveller и Citroen Spacetourer.

Ожидается, что новинок 2017-ого года от PSA Group будет несколько больше, однако в компании пока не раскрывают информацию о них.

Напомним, что самой главной новинкой PSA Group в этом году стал новый седан Citroen C4, продажи которого стартовали еще осенью. Автомобиль изначально разрабатывался с учетом пожеланий российских клиентов компании, что в совокупности с конкурентоспособной ценой обеспечило ему статус российского бестселлера – в структуре продаж Citroen в России почти половина всех продаж приходится именно на этот седан.

«С момента начала продаж нового Citroen С4 Седан пока прошло слишком мало времени, чтобы проводить оценку. Безусловно, мы верим в потенциал модели. Его предшественник был лидером продаж марки Citroen. Новую версию отличает более яркий современный дизайн, в линейке двигателей появились новые моторы, в том числе дизельный. Автомобиль стал еще комфортнее и безопаснее благодаря новым опциям Citroen Advanced Comfort», – рассказал Кристоф Бержеран.


Источник : motorpage.ru




Опубликовано:   19-12-2016, 20:50      |      Категория:  Автоновости
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Спрос на подержанные авто не упадет даже в кризис - автоновости
10-09-2015, 16:50, Автоновости
Россияне будут покупать подержанные автомобили даже в кризис....
Подробнее
Ford Sollers приостановил производство до 20 июня - автоновости
12-06-2016, 23:50, Автоновости
Предприятие во Всеволожске будет остановлено более чем на неделю....
Подробнее
Volvo будет создавать электрокары под брендом Polestar - автоновости
3-11-2016, 12:55, Автоновости
В компании полагают, что бренд Polestar поможет новым электрокарам укрепиться в премиальном сегменте....
Подробнее
Audi запатентовала новую подвеску с системой рекуперации - автоновости
11-08-2016, 19:55, Автоновости
Новая система eROT, встроенная в подвеску, позволяет ей генерировать электроэнергию во время движения....
Подробнее
В США растут продажи автомобилей
17-09-2013, 12:29, Автоновости
  По сведениям, которые предоставили две крупные организации – J.D. Power & Associates и LMC Automotive – число проданных авто на американских рынках в августе текущего года приравняются к цифре...
Подробнее
Audi показала на Московском автосалоне четыре новых серийных автомобиля и один концепт - автоновости
4-09-2014, 23:45, Автоновости
Немецкий премиальный автопроизводитель Audi представил в рамках Московского международного автосалона четыре новых автомобиля....
Подробнее
5-03-2014, 22:10, Автоновости
В Госдуме на рассмотрении находится законопроект о введении штрафных санкций в размере 2 тысяч рублей за использование "лысой" резины на автомобилях....
Подробнее
Компания Chrysler присматривается к гибридным технологиям для своих внедорожников
26-12-2013, 07:40, Автоновости
Стив Бартоли, один из топ-менеджеров представительства Chrysler в азиатско-тихоокоеанском регионе, сообщил, что в данный момент компания рассматривает возможность разработки внедорожников и...
Подробнее
Производство новых машин в Петербурге продолжает сокращаться - автоновости
21-12-2014, 11:42, Автоновости
Суммарный объем производства новых автомобилей на заводах Санкт-Петербурга сократился в ноябре на 20% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года....
Подробнее
Tesla строит в Европе сервисные центры и заправочные станции - автоновости
8-03-2014, 23:01, Автоновости
Американский производитель электромобилей Tesla Motors собирается активнее завоевывать европейский рынок....
Подробнее

Яндекс.Метрика
О сайте       Контакты      Реклама на сайте      Rss канал     Карта сайта
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!
COPYRIGHT © 2008 DV-ZVEZDA.RU | РАЗРАБОТЧИК WS17.RU