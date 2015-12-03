Напарником Никиты Мазепина по Hitech GP станет Джейк Хьюз
Команда Hitech GP подтвердила, что ее третьим пилотом на сезон-2017 в европейской Формуле 3 станет Джейк Хьюз.Экс-финалист премии McLaren Autosport BRDC в 2016-м выступал в GP3: Джейк выиграл две гонки и финишировал восьмым в общем зачете. Кроме того, в 2016-м британец также провел три гонки в Ф3 в составе Carlin.Таким образом, 22-летний Хьюз станет напарником Ральфа Арона и россиянина Никиты Мазепина на сезон-2017.Никита Мазепин продолжит выступать в Формуле 3 в 2017 году«Мы рады огласить о подписании Джейка, – сказал руководитель Hitech GP Оливер Оукс. – Этот гонщик впечатлил нас не только своими появлениями в Ф3, но и той работой, которую он проделал в GP3 в 2016-м.На зимних тестах он отлично влился в команду. Я с нетерпением жду момента, когда в 2017-м мы будем сражаться за награды.Хьюз является способным, молодым и быстрым пилотом, который умеет адаптироваться к разным условиям».Джейк Хьюз отметил: «Я с нетерпением жду следующего сезона. Я счастлив стать частью Hitech GP в европейской Ф3 в 2017-м. Я каждую минуту получал удовольствие от управления машиной во время тестовых заездов и сразу же нашел общий язык с командой».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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