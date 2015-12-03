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Лучшими яхтсменами Приморья-2016 назвали Илью Ермакова и Марию Кислухину

Лучшими яхтсменами Приморья-2016 назвали Илью Ермакова и Марию Кислухину
В воскресенье, 18 декабря, парусное сообщество Приморского края выбирало лучшего яхтсмена и яхтсменку по итогам прошедшего сезона. Награды вручались как юным спортсменам от 9 до 18 лет, так и взрослым. Премия «Яхтсмен года Приморского края» в этом году проводилась в 10-ый раз. Помимо сильнейших яхтсменов, также лучших выбирали и в других номинациях.



Среди юных яхтсменов лучшие результаты в этом году показали:

Номинация «Лучший буерист»:

- юноши - Лисовицкий Марк;

- девушки - Артюх Полина.

Номинация «Юный покоритель стихии» (Младшая группа в классе «Оптимист»):

- мальчики, победитель Коваль Андрей, номинанты Самойленко Андрей, Ерин Владимир;

- девочки, победительница Шилакина Мария, номинантки Самойленко Мария, Тесленко Маргарита.

Номинация «Лучший яхтсмен в классе «Оптимист»:

- юноши – победитель Истратов Никита, номинанты Паньков Матвей, Цой Виктор;

- девушки – победительница Любимова Ульяна, номинантки Гутникова Анна, Белова Полина.

Номинация «Лучший экипаж»:

- победители Жигалов Тарас/Канайкин Никита; номинанты Гайдаенко Илья/Шабаев Богдан; Романенко Владимир/Полывянный Илья.

Номинация «Яхтсменка года»:

- победительница - Истратова Мария, номинантки Артюх Полина, Любимова Ульяна.

Номинация «Яхтсмен года»:

- победитель Гайдаенко Илья, номинанты Жигалов Тарас, Лисовицкий Марк.

Кубками была отмечена деятельность по развитию детских парусных секций яхт-клубов Приморского края – «Алые паруса» (о. Русский), «МГУ Навигатор», яхт-клубы пос. Славянка и г. Артема.



По традиции, торжественная церемония «взрослой» премии началась с минуты молчания в память ушедших в этом году яхтсменов.

«Парусный новый год», как уже много лет называется эта премия, всегда собирает несколько поколений яхтсменов. Первыми поздравления от президента Федерации парусного спорта Приморского края Михаила Ермакова принимали ветераны парусного спорта. Большую часть своей жизни они отдали парусу и морю, вкладывая свой опыт и силы в становление и развитие яхтенной культуры на Дальнем Востоке. Ветераны получили море теплых слов, а также праздничные подарки к новогоднему столу и ценные конверты.

Затем федерация поблагодарила самых активных и любознательных спортивных журналистов, принимавших активное участие в освещении регат. Благодарности из рук Михаила Ермакова получили: информагентство «СпортПриморье», КГБУ «ОТВ-Прим», РИА PrimaMedia, городской портал Vl.ru, газета «Комсомольская правда-Владивосток», ИА Владньюс.

Отдельная номинация предполагалась для парусных фотографов. В этом году президиумом федерации было решено провести конкурс на лучший кадр, сделанный во время гонок. Свои работы предоставили Владимир Гришин, Алена Степанова, Василина Самойленко и Игорь Бессараб. Путем народного голосования победителем был выбран кадр Василины Самойленко, на котором запечатлен момент брочинга одного из сильнейших экипажей Владивостока - яхты «Джайв».

В номинации «Лучший тренер по парусному спорту» единогласно победил Игорь Вениаминович Попов, воспитавший несколько поколений талантливых яхтсменов, тренирующий детей на базе яхт-клуба «МГУ Навигатор».

В этом году федерация учредила два специальных приза. Первый достался Виктору Ходыреву за организацию и проведение международной регаты Pacific Rim Challenge в г. Находка, уровень которой отметили все иностранные гости соревнований.

Второй приз присужден технической бригаде яхт-клуба «Семь футов» - Марату Ахмедову, Андрею Федорову, Антону Колоцею, Сергею Пшенецкому, Владу Тесленко – за оперативное и высокопрофессиональное обеспечение регат.

Лучшей командой года признан экипаж яхты «Артист» из г. Находка. Несмотря на то, что за этот году экипаж потерял сразу двоих членов, он показал спортивную выносливость и командный дух, и закончил сезон достойно: победа на Чемпионате Приморского края, победа в самой тяжелой гонке и итоговое 6-е место в регате «Кубок залива Петра Великого».

Наконец, лучшей яхтсменкой в сезоне 2016 года по итогам соревнований регионального и всероссийского масштаба стала 17-летняя Мария Кислухина. Несмотря на свой юный возраст, у Маши в этом сезоне совсем недетские достижения: 2-е место в Первенстве мира в классе "Лазер 4.7" (Киль, Германия). Затем Мария успешно выступила в новом для себя классе «Лазер-Радиал» на Первенстве России в Санкт-Петербурге, завоевав золотую медаль. Благодаря этой победе Мария вошла в состав молодежной сборной команды России в этом классе (U21) первым номером.

А самую главную награду - кубок «Яхтсмен года», забрал Илья Ермаков, яхтсмен в третьем поколении, за плечами которого самые разнообразные регаты всероссийского и международного уровня: Всероссийская регата «Кубок Ладоги» – 3 место из 31 (Ладожское озеро), Кубок «Семь Футов» – 2 место, Кубок Владивостока – 3 место, Кубок им. Г.И. Невельского – 1 место, I этап Национальной Лиги – 2 место (Сочи), Far Eastern International Yacht Race – 1 место, China Cup – 5 место.



Пресс-центр яхт-клуба "Семь Футов"

Источник : СпортПриморье




Опубликовано:   19-12-2016, 18:57      |      Категория:  Все новости » Спорт
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