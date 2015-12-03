Чемпионское турне Нико Росберга: От Куала-Лумпура до Мюнхена
Быть чемпионом мира непросто. Осуществив свою детскую мечту, Нико Росберг отправился в сумасшедшее турне по всему миру, которое продолжается фактически по сей день. GPUpdate.net проследил путь немецкого гонщика после триумфа на Гран При Абу-Даби в конце ноября.27 ноября, воскресенье - Яс-Марина, Абу-Даби
Финишировав вторым в финальной гонке сезона, Росберг осуществил свою мечту, став чемпионом мира. Выполнив свои обязанности перед командой Mercedes и раздав интервью в СМИ, немец отправился с друзьями отмечать победу в один из местных клубов. Празднование продолжалось до утра…29 ноября, вторник – Куала-Лумпур, МалайзияРосберг и руководитель Mercedes Motorsport Тото Вольф побывали в столице Малайзии Куала-Лумпуре, приняв участие в спонсорском мероприятии Petronas, титульного спонсора Mercedes. Нико был встречен президентом Petronas и тысячами сотрудниками компании.30 ноября, среда – Висбаден, ГерманияИз Малайзии Росберг отправился в Германию, чтобы посетить свой родной город Висбаден. Он встретился с мэром Свеном Герихом и местными болельщиками.1 декабря, четверг – Брэкли, ВеликобританияСледующей остановкой чемпиона мира-2016 стал Брэкли, где базируется Mercedes F1. Нико отпраздновал победу вместе с сотрудниками команды и поблагодарил их за работу в течение года.2 декабря, пятница – Вена, АвстрияКазалось бы, пресс-конференция Росберга перед церемонией награждения FIA Gala в Вене будет обычной формальностью. Но Нико подкинул настоящую бомбу, заявив о решении завершить карьеру, вступающем в силу немедленно. Пока автоспортивный мир пытался воспринять сенсационное заявление, немец на официальном приёме вечером получил чемпионский кубок.
3 декабря, суббота – Штутгарт, ГерманияВместе с Хэмилтоном, Паскалем Верляйном, Эстебаном Оконом, а также гонщиками DTM Росберг принял участие в мероприятии Mercedes на заводе в Зиндельфингене, недалеко от Штутгарта. Нико поприветствовал поклонников, выйдя на сцену с чемпионским кубком, и провёл демонстрационный заезд за рулём машины Формулы 1.4 декабря, воскресенье - Лондон, ВеликобританияРосберг вернулся на Туманный Альбион для получения награды Autosport Awards, вручение которой состоялось на торжественном мероприятии в отеле Grosvenor House в Лондоне. Немец был удостоен звания «Лучший гонщик».6 декабря, вторник – Болонья, ИталияЕщё одну награду Росберг получил на церемонии Autosprint в Болонье. Чемпион мира-2016 был удостоен одной из самых престижных автоспортивных наград Caschi d'Oro [«Золотой шлем»], которую получил из рук Дино Кьезы, за команду которого выступал в картинге.
7 декабря, среда – Кёльн, ГерманияРосберг вернулся на родину в Германию, где встретился с известным немецким футболистом Лукасом Подольски.10 декабря, суббота – Брэкли, ВеликобританияПосле короткой передышки Нико вернулся в Брэкли, где принял участие в съёмках обзора сезона Channel 4 вместе с Марком Уэббером и Дэвидом Култхардом. Ну а вечером он посетил рождественскую вечеринку, организованную командой.13 декабря, вторник – Париж, Франция/Манчестер, ВеликобританияПосетив столицу Франции, Росберг принял участие в нескольких местных шоу, ответив на вопросы ведущих, и сделал селфи с чемпионским кубком на фоне Триумфальной арки и Эйфелевой башни. В тот же день от отправился в Солфорд, Великобритания, для съёмок викторины BBC «A Question of Sport».
15-16 декабря, четверг-пятница - Берлин, ГерманияСледующая поездка нового чемпиона мира состоялась в столицу Германии. Нико принял участие в программе «Люди 2016» на телеканале ZDF и встретился с редакцией Bild. Также он сфотографировался с чемпионским кубком на фоне знаменитых Бранденбургских ворот.17 декабря, суббота - Мюнхен, ГерманияИ в довершение Росберг отправился на юг страны, чтобы принять участие в церемонии награждения, организованной ADAC, немецкой автомобильной ассоциацией.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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