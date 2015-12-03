Мадс Остберг: Я буду выступать в WRC в сезоне-2017
Мадс Остберг подтвердил, что продолжит выступать в чемпионате мира по ралли в 2017 году, хотя и отказался говорить о своих планах на новый сезон в подробностях.В 2016-м норвежец выступал за команду M-Sport и набрал очки во всех проведённых этапах, за исключением Ралли Сардиния. Дважды, в Швеции и Мехико, он финишировал на подиуме, а в общем зачёте стал седьмым, уступив лишь гонщикам заводских команд Volkswagen и Hyundai. Тем не менее после перехода в M-Sport Себастьена Ожье и возвращения Отта Тянака места в коллективе Малькольма Уилсона ему не нашлось.«С нетерпением жду возможности объявить о своих планах на следующий сезон, – написал Остберг в Facebook. – Могу подтвердить, что буду выступать за рулём машины спецификации 2017 года. Я выступлю на большей части этапов, но намерен принять участие не только в WRC.Нужно уточнить ещё некоторые детали, прежде чем я смогу объявить свою программу на сезон-2017. Я буду держать вас в курсе событий».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Босс Pirelli Motorsport Пол Хембри ранее на этой неделе заявил, что шинники планируют начать использование более мягких типов резины в гонках, чтобы в среднем пилоты делали по три пит-стопа. «Это их...
Новый автомобиль Sauber успешно прошел обязательные краш-тесты FIA. Таким образом, автомобиль швейцарской команды допущен к предсезонным тестам, которые начнутся 22 февраля в Барселоне. Помимо Sauber...
31 января в спортзале «Физкультурно-спортивного центра» прошел Чемпионат городского округа Спасск-Дальний по настольному теннису. В упорных играх определился чемпион городского округа Спасск-Дальний...
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!