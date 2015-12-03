ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Квалификационные соревнования среди начинающих спортсменов прошли в федерации спортивной аэробики

17 декабря в спортзале школы №65 г. Владивостока состоялись квалификационные соревнования среди самых юных спортсменов федерации спортивной аэробики, которые еще только начинают свой путь в спорте. Эти соревнования были своеобразным отчетом для родителей о проделанной работе тренеров с детьми за полгода.

В соревнованиях приняло участие 42 спортсмена, которые выступали в номинациях: индивидуально юноши, индивидуально девушки в возрастных категориях 6-8, 9-11 и 12-14 лет. По итогам состязаний призовые места распределились следующим образом:





Возрастная категория 6-8 лет

Индивидуально юноши

1 место Верхотуров Эдуард тренер, Сурина Лидия

2 место Устименко Захар, тренер Чернышева Валентина

3 место Табаков Максим,тренер Чернышева Валентина





Индивидуально девушки

1 место Арефьева Екатерина, тренер Сурина Лидия

2 место Горячева Ярослава, тренер Сурина Лидия

3 место Бережнова Светлана, тренер Назаренко Ирина





Возрастная категория 9-11 лет:

Индивидуально юноши

1 место Цибульский Даниил, тренер Павленко Юлия

2 место Бахарев Богдан, тренер Чернышева Валентина





ИД

1 место Денисова Анжелика, тренер Чернышева Валентина

2 место Красовская Дарья, тренер Чернышева Валентина

3 место Онанко Маргарита, тренер Чернышева Валентина





Возрастная категория 12-14 лет:

Индивидуально девушки

1 место Юдина Екатерина, тренер Чернышева Валентина





Кроме этого, 10 спортсменов, которые выполнили квалификационные требования данных соревнований, получили свой первый спортивный документ – квалификационные книжки спортсменов.

Через неделю, 24 декабря, пройдет новогодний вечер, на котором краевая федерация спортивной аэробики подведет итого уходящего года.





Федерация спортивной аэробики Приморского края

Источник : СпортПриморье







Опубликовано: 19-12-2016, 10:44 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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