Николя Тодт: О планах Массы на следующий сезон станет известно в начале января
Менеджер Фелипе Массы Николя Тодт отказался комментировать слухи о продолжении карьеры бразильца в Формуле 1 в 2017 году.На этой неделе появились разговоры о том, что бразильский ветеран останется в чемпионате ещё на один сезон и заменит в Williams Валттери Боттаса, который в таком случае перейдёт в Mercedes на место Нико Росберга.Williams предложила Фелипе Массе 6 млн долларов за сезон-2017«Я не могу комментировать слухи о будущем Фелипе. О его планах станет известно в начале 2017 года», – цитирует Тодта F1Today.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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