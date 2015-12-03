Видео: Драка Оливье Паниса и Адриана Тамбэ после финиша гонки Andros Trophy
Финиш второй гонки этапа зимнего турнира Andros Trophy в Альп-д-Юэ ознаменовался скандалом с участием двух французских гонщиков.На последних метрах бывший гонщик Формулы 1, победитель Гран При Монако-1996 Оливье Панис не поделил трассу с пилотом DTM Адрианом Тамбэ. Но на этом всё не закончилось. Сразу после финиша 50-летний Панис направился к своему оппоненту, с которым предпочёл не церемониться, несмотря на разницу в возрасте в 25 лет.Оператор трансляции запечатлел начало потасовки. Что было дальше, к сожалению, неизвестно, но оба в конечном итоге оказались дисквалифицированы.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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