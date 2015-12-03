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"Адмирал" забросил "Нефтехимику" семь шайб

"Адмирал" забросил "Нефтехимику" семь шайб
«Моряки» начинали пятиматчевую домашнюю серию перенесенным с сентября на декабрь матчем с «Нефтехимиком». Отсутствовал по уважительной причине Бобков – он находится в расположении сборной России на Кубке Первого канала, в связи с чем шанс проявить себя получил Налимов. Из-за повреждений различной тяжести выпали из состава очередные защитники – новичок Глухов и «старичок» Висневский. К старинным партнерам Саюстову и Саболичу вернулся Ткачев, впервые за долгое время вновь появился на льду вызванный из ХК «Сахалин» защитник Ильин.

«Адмирал» же с первых смен принялся исполнять мечту всего стадиона – ковать победу. Даже забил быстро на третьей минуте, но видеогол-рефери его отменил, разглядев у Саболича игру высокоподнятой клюшкой. А вот ровно через шесть минут ни у кого сомнений в голе не было. Причем отличились приморцы в меньшинстве. Саюстов с Григорьевым убежали два в один, а завершил контратаку щелчком в пустые ворота Волченков – 1:0.

Гости сравняли под конец периода: огорчил нас бывший наш бомбардир Макаров с пятака – 1:1. К счастью, Макаренко, реализовав выход два в один броском в «домик», быстро вновь вывел «Адмирал» вперед – 2:1. А за минуту до сирены Лугин роскошным кистевым с левого борта в дальний угол вонзил третью шайбу – 3:1.

Второй период команды начали с обмена голами в большинстве. У гостей забил экс-«моряк» Гюнге – 3:2, а у «Адмирала» фирменный треугольник передач завершил Саболич – 4:2. Искрометный бразильский хоккей продолжился и при игре в равных составах. Моментов хозяева создали на два периода вперед, однако точнее оказались гости: забытый на штанге Гюнге оформил дубль – 4:3. Под конец периода в большинстве нижекамцам и вовсе удалось сравнять счет: снова огорчил нас Макаров – 4:4. Но «моряки» не скисли, и Ткачев за 1.26 до перерыва забил в падении с колен – 5:4.

За 6.43 до конца третьего периода приморцы нокаутировали соперника в большинстве: Райт сработал на дальней штанге – 6:4. За 4.13 до сирены «Нефтехимик» тоже реализовал большинство – 6:5. За 1.04 до сирены гости сняли вратаря, и Саюстов забил седьмую в пустые ворота – 7:5.

Адмирал (Владивосток) – Нефтехимик (Нижнекамск) – 7:5 (3:1, 2:3, 2:1).



17 декабря. Владивосток. КСК «Фетисов Арена». 5550 зрителей (5550).



Судьи: Гофман (Москва), Цыплаков (Санкт-Петербург).



Голы: 1:0 Волченков (Саюстов, Григорьев, 8.38, м.), 1:1 Макаров (Столяров, Полыгалов, 15.57), 2:1 Макаренко (Ткачёв, 17.15), 3:1 Лугин (Григорьев, 19.00), 3:2 Гюнге (Секстон, Брюле, 23.50, б.), 4:2 Саболич (Бартулис, Ткачев, 25.20, б.), 4:3 Гюнге (Лямин, 29.58), 4:4 Макаров (Столяров, Лекомцев, 36.46, б.), 5:4 Ткачев (Саболич, 38.34), 6:4 Райт (Григорьев, Краснослободцев, 53.17, б.), 6:5 Кинрейд (Секстон, 55.47, б.), 7:5 Саюстов (59.26, п.в.).



Адмирал (10): Налимов;



Земчёнок – Бартулис-к, Ткачёв – Саюстов (2) – Саболич;



Волченков – Григорьев, Лугин (2) – Райт – Краснослободцев (4);



Гавриленко – Ильин, Казаков – Макаренко – Горшков (2),



Барбашев – Яковлев – Сигарёв.



Нефтехимик (6): Колппанен (58.56 – 59.26);



Кинрейд – Лямин, Секстон – Брюле – Гюнге;



Огурцов (2) – Лекомцев, Макаров – Полыгалов – Столяров-к;



Брынцев – Сергеев, Квартальнов (2) – Жуков – Порядин (2);



Березин, Коньков – Якимов – Миловзоров.



Броски: 37 (9+15+13) – 29 (11+13+5).



Пресс-служба ХК «Адмирал»

Источник : СпортПриморье




Опубликовано:   18-12-2016, 23:01      |      Категория:  Все новости » Спорт
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