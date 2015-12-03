"Адмирал" забросил "Нефтехимику" семь шайб

«Моряки» начинали пятиматчевую домашнюю серию перенесенным с сентября на декабрь матчем с «Нефтехимиком». Отсутствовал по уважительной причине Бобков – он находится в расположении сборной России на Кубке Первого канала, в связи с чем шанс проявить себя получил Налимов. Из-за повреждений различной тяжести выпали из состава очередные защитники – новичок Глухов и «старичок» Висневский. К старинным партнерам Саюстову и Саболичу вернулся Ткачев, впервые за долгое время вновь появился на льду вызванный из ХК «Сахалин» защитник Ильин.
«Адмирал» же с первых смен принялся исполнять мечту всего стадиона – ковать победу. Даже забил быстро на третьей минуте, но видеогол-рефери его отменил, разглядев у Саболича игру высокоподнятой клюшкой. А вот ровно через шесть минут ни у кого сомнений в голе не было. Причем отличились приморцы в меньшинстве. Саюстов с Григорьевым убежали два в один, а завершил контратаку щелчком в пустые ворота Волченков – 1:0.
Гости сравняли под конец периода: огорчил нас бывший наш бомбардир Макаров с пятака – 1:1. К счастью, Макаренко, реализовав выход два в один броском в «домик», быстро вновь вывел «Адмирал» вперед – 2:1. А за минуту до сирены Лугин роскошным кистевым с левого борта в дальний угол вонзил третью шайбу – 3:1.
Второй период команды начали с обмена голами в большинстве. У гостей забил экс-«моряк» Гюнге – 3:2, а у «Адмирала» фирменный треугольник передач завершил Саболич – 4:2. Искрометный бразильский хоккей продолжился и при игре в равных составах. Моментов хозяева создали на два периода вперед, однако точнее оказались гости: забытый на штанге Гюнге оформил дубль – 4:3. Под конец периода в большинстве нижекамцам и вовсе удалось сравнять счет: снова огорчил нас Макаров – 4:4. Но «моряки» не скисли, и Ткачев за 1.26 до перерыва забил в падении с колен – 5:4.
За 6.43 до конца третьего периода приморцы нокаутировали соперника в большинстве: Райт сработал на дальней штанге – 6:4. За 4.13 до сирены «Нефтехимик» тоже реализовал большинство – 6:5. За 1.04 до сирены гости сняли вратаря, и Саюстов забил седьмую в пустые ворота – 7:5.
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