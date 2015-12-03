Нико Росберг получил награду за звание лучшего гонщика по версии ADAC
Вчера на церемонии немецкого автомобильного клуба (ADAC) в Мюнхене Нико Росберг получил награду за звание лучшего гонщика этого года.Уже пятый немецкий пилот Ф1 удостаивается этой награды. Сначала это был Михаэль Шумахер – в 1992-м и 2000-м, затем Ханц-Харальд Френтцен в 2003-м, Себастьян Феттель в 2009-м и Нико Хюлькенберг – в 2015-м.Консультант Росберга и бывший гонщик Ф1 Герхард Бергер сказал Нико, что думает о его успехе: «Ты выступал в одной команде с, пожалуй, самыми успешными гонщиками за всю историю Ф1: Михаэлем Шумахером и Льюисом Хэмилтоном, и в итоге оказался лучше обоих. Это говорит о твоем масштабе».Не обошлось, безусловно, и без упоминания о том факте, что Нико решил завершить свою карьеру в Формуле 1 сразу же после завоевания титула.Гонщик признался, что до сих пор не может осознать, насколько непростой оказалась его карьера: «Иногда я понимаю, что еще не до конца всё понял и прочувствовал. Позавчера я долго не мог уснуть и начал опять прогонять все мысли через себя. Почему-то это меня невероятно развеселило».Говоря об уходе, Нико рассказал, что удивился реакции неисполнительного директора Mercedes Ники Лауды на его решение, а точнее тому, что прочитал в интервью с ним: «Я был немного обескуражен. Ники лично мне выразил свое понимание, он принял эту новость достаточно хорошо, однако в СМИ его комментарии разительно отличались – это меня сильно удивило».Знаменитый немецкий раллист Вальтер Рёрль поддержал Нико: «Я понял, почему он это сделал, хотя всё равно был удивлен. Он умный парень, поэтому он решил, что уж если он и достиг пика, который сложно будет повторить, ему стоит уйти.Но всё равно интересно, как он с этим справится: я, допустим, до сих пор не зарекаюсь, что точно не вернусь, хотя мне уже почти 70».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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