"Спартак-Приморье" не смог прорвать оборону "Самары"

Суперлига – Первый дивизион. «Самара» (Самарская область) - «Спартак-Приморье» (Приморский край) 87:55 (23:21, 17:10, 26:17, 21:10)





«Спартак-Приморье»: Кривошеев – 18 очков (10 подборов), Матеюнас – 11 (3 подбора, 6 передач, 1 перехват), Ганькевич – 7 (3 подбора, 1 передача), Громыко – 6 (4 подбора, 2 передачи), Черныш 6 (7 подборов, 1 передача), Анисимов – 6, Белов – 3 (4 подбора, 2 перехвата), Агапов – 1 (3 подбора), Бабайлов (1 подбор, 2 передачи, 1 перехват).





«Спартак-Приморье» проиграл «Самаре» в последнем мате первого круга регулярного чемпионата Суперлиги со счетом 55:87. Самым результативным игроком в составе нашей команды стал Максим Кривошеев, на счету которого дабл-дабл: 18 очков + 10 подборов.





Столь малорезультативную игру приморская команда в этом сезоне еще не показывала. Если со средней дистанции и из-под кольца «Спартак» показал реализацию в 43%, то трехочковых до цели долетело менее четверти, а у «Самары» наоборот – залетало все: через руки, на окончании владения, да и атаками второго шанса хозяева воспользовались лучше.





При равной первой четверти, в которой лидерство переходило то одной, то другой команде, в первой половине второго периода «Спартак» набрал 6 очков подряд и позволил хозяевам первые очки заработать лишь на пятой минуте. «Самара» ответила более результативным рывком «8:0», к концу четверти выполнила «норму» набранных очков и вышла вперед. Приморцы же набрали во втором отрезке всего 10 очков.





Наладить игру в нападении гости не смогли и во второй половине. Преимущество самарцев к концу третьей четверти вплотную приблизилось к 20 очкам, а в третьей перевалило за 30.





Следующий матч «Спартак-Приморье» проведет 8 января, на домашней площадке СК «Олимпиец» наша команда будет принимать «Сахалин».





Милош Павичевич, главный тренер БК «Спартак-Приморье»:





- Обидное поражение, будем работать над ошибками, стараться исправлять, чтобы больше такое не повторялось. Все-таки мы столько работали, столько хорошего было, а тут такой провал в одной игре. Во второй четверти за 3 минуты «Самара» сделала небольшой рывок, и на большой перерыв мы уже ушли с дефицитом очков, а в третьей четверти соперник в один момент оторвался, и мы уже не смогли его догнать. Что-то мы делали хорошо, но в целом с нашей стороны провели неудачный матч. «Самара» играла хорошо, надо отдать должное сопернику. Попали много бросков и с сопротивлением, и на исходе владения. Не скажу, что мы плохо защищались, просто они хорошо сыграли в атаке. Будем пересматривать игру, разбираться, почему так получилось, надо провести более детальный анализ.





Пресс-служба БК "Спартак-Приморье"