"Спартак-Приморье" не смог прорвать оборону "Самары"

«Спартак-Приморье» проиграл «Самаре» в последнем мате первого круга регулярного чемпионата Суперлиги со счетом 55:87. Самым результативным игроком в составе нашей команды стал Максим Кривошеев, на счету которого дабл-дабл: 18 очков + 10 подборов.
Столь малорезультативную игру приморская команда в этом сезоне еще не показывала. Если со средней дистанции и из-под кольца «Спартак» показал реализацию в 43%, то трехочковых до цели долетело менее четверти, а у «Самары» наоборот – залетало все: через руки, на окончании владения, да и атаками второго шанса хозяева воспользовались лучше.
При равной первой четверти, в которой лидерство переходило то одной, то другой команде, в первой половине второго периода «Спартак» набрал 6 очков подряд и позволил хозяевам первые очки заработать лишь на пятой минуте. «Самара» ответила более результативным рывком «8:0», к концу четверти выполнила «норму» набранных очков и вышла вперед. Приморцы же набрали во втором отрезке всего 10 очков.
Наладить игру в нападении гости не смогли и во второй половине. Преимущество самарцев к концу третьей четверти вплотную приблизилось к 20 очкам, а в третьей перевалило за 30.
Следующий матч «Спартак-Приморье» проведет 8 января, на домашней площадке СК «Олимпиец» наша команда будет принимать «Сахалин».
Милош Павичевич, главный тренер БК «Спартак-Приморье»:
- Обидное поражение, будем работать над ошибками, стараться исправлять, чтобы больше такое не повторялось. Все-таки мы столько работали, столько хорошего было, а тут такой провал в одной игре. Во второй четверти за 3 минуты «Самара» сделала небольшой рывок, и на большой перерыв мы уже ушли с дефицитом очков, а в третьей четверти соперник в один момент оторвался, и мы уже не смогли его догнать. Что-то мы делали хорошо, но в целом с нашей стороны провели неудачный матч. «Самара» играла хорошо, надо отдать должное сопернику. Попали много бросков и с сопротивлением, и на исходе владения. Не скажу, что мы плохо защищались, просто они хорошо сыграли в атаке. Будем пересматривать игру, разбираться, почему так получилось, надо провести более детальный анализ.
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