В ноябре продажи Hyundai в России выросли на 4,5 процента - автоновости

Как стало известно из ежемесячного отчета Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), южнокорейская компания Hyundai в ноябре текущего года продемонстрировала положительную динамику продаж на российском рынке.

Согласно данным аналитиков АЕБ, в прошлом месяце официальные дилеры Hyundai в России сумели реализовать 15 779 автомобилей, что на 4,5% превышает результаты ноября 2015 года. Стоит отметить, что в ноябре южнокорейская компания заняла второе место по объемам продаж среди всех брендов, официально представленных на первичном автомобильном рынке в России.

По итогам 11-ти прошедших месяцев объемы реализации автомобилей южнокорейского автопроизводителя были зафиксированы на уровне 131 207 экземпляров. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года этот показатель сократился на 11,7%. За отчетный период доля Hyundai на российском рынке увеличилась на 0,4 процентных пункта и составила 11,9%.

Наиболее популярным автомобилем в модельном ряду Hyundai традиционно стала модель Solaris, которая в ноябре также вошла в ТОП-3 самых продаваемых автомобилей на российском рынке. За месяц компания передала в руки своих клиентов 8 259 таких автомобилей, ухудшив свой прошлогодний результат на 27,9%. В период с января по ноябрь включительно россияне приобрели 82 338 экземпляров Hyundai Solaris – на 22,7% меньше, чем год назад.

Второе место во внутреннем рейтинге компании (5-ое место в общем зачете) занимает кроссовер Creta, продажи которого стартовали в августе текущего года. В ноябре этот автомобиль был распродан в количестве 4 814 экземпляров, что сделало его самой популярной моделью в SUV-сегменте. А с момента появления на рынке объем продаж южнокорейского кроссовера составил 17 927 экземпляров.

Закрывает «тройку» лидеров еще один кроссовер – Tucson, который в прошлом месяце приобрели 880 россиян.