Джолион Палмер: У Хэмилтона в любом случае будет преимущество над напарником в 2017-м
Гонщик Renault Джолион Палмер уверен, что Льюис Хэмилтон в следующем сезоне будет находиться в более выигрышном положении, чем его будущий напарник.Чемпион мира-2016 Нико Росберг спустя несколько дней после своего триумфа объявил о завершении карьеры в Формуле 1, заставив руководство Mercedes поспешно размышлять над тем, кто заменит его в следующем сезоне.Тем не менее англо-немецкая команда решила не спешить и заявила, что раньше 3 января информации о новом контракте ждать не стоит. Палмер считает, что из-за таких задержек ситуация уже начала складываться в пользу Хэмилтона.«Честно говоря, я даже не мог поверить в это, – объяснил свое отношение к решению Росберга Джолион в интервью BBC. – Ведь это лучшая работа: ты чемпион, в лучшем автомобиле, и за это тебе еще платят хорошие деньги.Все остальные хотят добиться того же, поэтому многие искренне не понимают этот шаг. Я бы хотел побыть на его месте. Однако у меня нет семьи и детей, поэтому я уважаю Нико и его смелое решение.В коллектив придет совершенно новый человек, при этом уже почти все гонщики прошли необходимую подготовку в командах».Тем не менее Палмер уверен, что сложившаяся ситуация не окажет существенного влияния на Mercedes.«Я не сомневаюсь, что с ними будет всё в порядке, – продолжил Палмер. – С ними всё тот же Льюис, а вторым гонщиком они выберут явно того, кто способен дать результат.Безусловно, ситуация непростая, и команда предпочла бы оставить Нико, но их преимущество над остальными в последние годы было настолько велико, что и автомобиль нового поколения у них тоже должен оказаться удачным – как минимум несколько побед им точно обеспечено».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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