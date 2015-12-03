"Приморочка" выиграла в Уфе

В первом матче шестого тура «Приморочка» переломила ход игры в четвертой партии и не позволила «Уфимочке» перевести игру на тай-брейк. Встреча закончилась со счетом 3:1 в пользу нашей команды.





Блок Снегиревой, эйс Лифановой, атаки Бабкиной и Решетниковой, - и рывок «Приморочки» «4:0». Быстрый тайм-аут «Уфимочки» немного сбил темп, и Лифанова ошиблась на подаче. Но хозяйки сами ошибались, и блок Чесноковой отправил дальневосточниц на первый технический при счете 8:2. «Приморочка» уверенно шла ко второму техническому, довела разницу до 9 очков, но Куликова, заработав очко в атаке, вышла на подачу и принесла еще два подряд очка эйсами – 14:8. В концовке партии хозяйкам удался еще более убедительный рывок, в результате которого преимущество нашей команды сократилось до минимума – 20:19. Но все-таки Решетникова вывела команду на сет-бол атакой под заднюю линию, а Кадырова решающий розыгрыш завершила попаданием в сетку.





Второй сет «Приморочка» вновь начала «первым» номером, хорошо подавала, играла на блоке, атаковала, всячески усложняв прием соперницам. Но без борьбы в концовке партии вновь не обошлось. Выигрывая «18:12», начали бить в ауты, блоки, а то и вовсе не завершали розыгрыш организованным нападением и пропустили рывок хозяек, оставив лишь одно очко преимущества – 21:20. «Уфимочка» завершала рывок на подаче Шамовой до тех пор, пока та не отправила мяч в аут. Лифанова подала эйс, хозяки не попали в площадку в нападении, а Бабкина блокаутом закрепила преимущество «Приморочки» в матче.





В третьей партии гостьи вели в счете лишь в начале, и «Уфимочка» сократила остывание и даже имела все шансы перевести игру на тай-брейк, так как выигрывала на протяжении практически всего четвертого сета, имея «+1» к первому техническому и «+3» - ко второму. Но на подаче Бондаревой «Приморочка» сравняла счет – 16:16. Хозяйки опять вышли вперед – 19:16, «Приморочка» опять сравняла – 22:22. Ну а концовку приморские волейболистки провели просто идеально – Снегирева быстро и точно сыграла на «сетке», затем «Уфимочка» не смогла довести мяч до нападающего, а решающее очко принесла команде Бондарева, не оставив шанса на приеме Майоровой – 25:22, и 3:1 в матче – победа «Приморочки».





Высшая лига «А». «Уфимочка-УГНТУ» (Уфа) - «Приморочка» (Приморский край) 1:3 (21:25, 20:25, 25:18, 22:25)





«Приморочка»: Решетникова – 18 очков (1 эйс, 3 блока), Чеснокова – 11 (1 эйс, 1 блок), Бондарева – 9 (2 эйса, 2 блока), Снегирева – 7 (1 эйс, 1 блок), Бабкина – 7, Лифанова – 7 (5 эйсов), Шаманаева – 2, Гниломёдова (Л), Бек (Л).





18 декабря «Уфимочка-УНГТУ» и «Приморочка» проведут повторную встречу, которая начнется в 22:00 по владивостокскому времени (15:00 мск). Прямую видеотрансляцию смотрите на сайте http://www.primvolley.ru/live.html





Александр Стаценко, главный тренер ВК «Приморочка»:





- Начали хорошо, но не хватало четкости в действиях на доводке и на приеме, но это акклиматизация. В первых двух партиях мы хорошо подавали и работали на блоке, а потом блок перестал работать вообще. Подавали неплохо, но в доигровке не могли забить, поэтому начали проигрывать. Игра была нервная, замен было немного, и, честно говоря, было тревожно за результат. В третьей партии сделал замену, поставив Шаманаеву, она по-капитански добавила уверенности, у нас стало получше с атакой и со съемом. «Вытащили» концовку, поэтому победили.





Пресс-служба ВК "Приморочка"