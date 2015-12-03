Неизвестные предлагают мировым изданиям фотографию Михаэля Шумахера после аварии за один миллион евро
Как сообщает немецкая телекомпания RTL, неизвестные просят один миллион евро за фотографию Михаэля Шумахера, сделанную в период после несчастного случая 29 декабря 2013 года, когда семикратный чемпион мира получил на горнолыжном курорте тяжелую черепно-мозговую травму.Официально с того момента от семьи Шумахера не было получено ни одной фотографии. Сообщается, что предложение получили несколько изданий.Генеральный прокурор города Оффенбурга уже подтвердил начало расследования: «Неизвестные предлагают многим редакциям выкупить за один миллион евро фотографию Михаэля Шумахера после несчастного случая».В прошлом году в интервью Spiegel менеджер Шумахера Сабине Кем призналась, что дом Михаэля постоянно находится под наблюдением папарацци: фотографы прячутся в лесу, а некоторые и вовсе пробуют что-то заснять с вертолета.Стоит отметить, что это уже не первый случай возможной утечки личной информации о Михаэле после инцидента. Когда гонщик находился в больнице города Гренобль, представитель СМИ, переодевшись в священника, пытался войти в его палату.Затем, в июне 2014 года, была украдена медицинская карта семикратного чемпиона. Подозреваемый, однако, немного спустя предпочел свести счеты с жизнью в тюремной камере.Сегодня семья Михаэля Шумахера запустила новую некоммерческую инициативу "Keep fighting", призванную поднять дух спортсменов по всему миру.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Босс Pirelli Motorsport Пол Хембри ранее на этой неделе заявил, что шинники планируют начать использование более мягких типов резины в гонках, чтобы в среднем пилоты делали по три пит-стопа. «Это их...
Новый автомобиль Sauber успешно прошел обязательные краш-тесты FIA. Таким образом, автомобиль швейцарской команды допущен к предсезонным тестам, которые начнутся 22 февраля в Барселоне. Помимо Sauber...
31 января в спортзале «Физкультурно-спортивного центра» прошел Чемпионат городского округа Спасск-Дальний по настольному теннису. В упорных играх определился чемпион городского округа Спасск-Дальний...
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!