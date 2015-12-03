Фернандо Алонсо назвал три своих лучших сезона

Гонщик McLaren Фернандо Алонсо признался, что лучшим в своей карьере считает сезон-2012, тогда как 2016-й находится в его личном рейтинге на третьем месте.Двукратный чемпион мира завоевал свои титулы в 2005-м и 2006-м, выступая в составе Renault, однако именно выступление в Ferrari в 2012-м стало для него знаковым.«Пожалуй, своим лучшим сезоном я назову 2012-й, – процитировали Алонсо в F1i.com. – Затем на втором месте находится 2014-й и уже только потом, скорее всего, этот сезон.В этом году вне зависимости от условий я чувствовал себя уверенно за рулем автомобиля, что позволило мне зачастую действовать на пределе. С точки зрения пилотажа этот сезон я оцениваю очень высоко».По итогам этого года Алонсо занял десятую строчку, набрав в общей сложности 54 очка, что на 33 больше, чем у его напарника Дженсона Баттона.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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