Alfa Romeo планирует выпустить более мощную модификацию седана Giulia - автоновости

В семействе автомобилей Giulia итальянской компании Alfa Romeo может появиться модификация с 350-сильным двигателем.

Об этом сообщает тюнинг-ателье Squadra Tuning со ссылкой на голландскую версию официального сайта концерна Fiat Chrysler Automobile (FCA), в состав которого входит Alfa Romeo. Напрямую на сайте FCA не говорится о том, что итальянский седан получит новый двигатель, однако в перечне технического оснащения для этой модели появились детали 4-цилиндрового GME T4 с рабочим объемом два литра. Такой двигатель в 280-сильной модификации уже является частью моторной гаммы Alfa Romeo Giulia, но новые детали предназначены для 350-сильной модификации.

Предполагается, что новая версия итальянского седана, если она все-таки появится, должна будет составить конкуренцию на мировом рынке таким моделям, как: Jaguar XE с 340-сильным мотором, BMW 340i в 326-сильной модификации, Mercedes-AMG C 43 с двигателем на 367 л.с. и Audi S4, под капотом которого установлен 354-сильный агрегат.

На данный момент, никакой дополнительной информации о новой версии седана Giulia нет, однако ее первое появление на публике ожидается в течение следующего года. Тогда же она должна поступить в продажу на европейском авторынке.

Стоит отметить, что 350-сильная модификация Alfa Romeo Giulia станет самой мощной стандартной версией в семействе. Мощнее ее будет только заряженный Giulia Quadrifoglio Verde, который комплектуется твин-турбированным 510-сильным мотором.