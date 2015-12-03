Сабине Кем: Состояние здоровья Михаэля не является общественной темой
Менеджер Михаэля Шумахера Сабине Кем во время сегодняшнего запуска проекта "Keep Fighting" заявила, что здоровье Михаэля по-прежнему не подлежит огласке, поскольку не является общественным достоянием.«Здоровье Михаэля не является общественной темой, поэтому мы не собирается давать никаких комментариев, – сказала Кем. – Мы приложим все усилия, чтобы сберечь частную жизнь Михаэля.Любое официальное заявление может нарушить частные границы. Мы прекрасно осознаем, что некоторым людям непросто это принять, но мы придерживаемся позиции Михаэля по этому вопросу и можем только поблагодарить за понимание.Михаэль всегда стремился не поддавать огласке свою личную жизнь, даже во времена своего самого большого успеха. Он четко осознавал грань, за которой заканчивается его общественная жизнь и начинается личная.С помощью наших проектов мы можем выразить благодарность всем поклонникам Михаэля».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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