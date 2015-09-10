General Motors планирует пополнить свою российскую линейку автомобилей - автоновости

Американский концерн General Motors постепенно начал восстанавливать свои позиции на российском рынке после смены бизнес-модели в 2014 году. Так, в ближайшее время российская линейка автомобилей GM пополнится новым автомобилем.

Об этом официальные представители концерна рассказали журналистам в рамках специальной пресс-конференции. По словам сотрудников GM, руководство уже приняло окончательное решение и в конце следующего года на российском рынке появится семиместный внеорожник Chevrolet Traverse, который до этого момента никогда не поставлялся в Россию официально.

При этом, ожидается, что в нашу страну приедет второе поколение внедорожника, которое будет выставлено на стенде Chevrolet в рамках Международного автосалона в Детройте в январе. Новинка будет построена на той же платформе, что и GMC Acadia которая в свою очередь позаимствовала ее у кроссовера Buick Envision.