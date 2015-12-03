Семья Михаэля Шумахера запустила новую инициативу "Keep Fighting"
Семья Михаэля Шумахера запустила некоммерческий проект "Keep Fighting", который переводится на русский язык как "Продолжай бороться".Авторы инициативы вдохновились примером, который подавал легендарный гонщик на протяжении всей своей карьеры. Инициатива выходит в свет накануне третьей годовщины инцидента на горнолыжном курорте, в результате которого Михаэль получил серьезные травмы головы.«Это первый шаг движения, которое, надеемся, в будущем принесет много пользы, – сказала менеджер Шумахера Сабине Кем. – Суть инициативы "Keep Fighting" состоит в том, чтобы люди не теряли веру в свои силы. Это послание касается не только автоспорта.Запуск этой инициативы призван превратить ужасное событие, которое сильно повлияло на семью Шумахера, во что-то позитивное».Семья Шумахера добавила: «Этой инициативой мы отдаем дань уважения и благодарим всех болельщиков Михаэля».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Босс Pirelli Motorsport Пол Хембри ранее на этой неделе заявил, что шинники планируют начать использование более мягких типов резины в гонках, чтобы в среднем пилоты делали по три пит-стопа. «Это их...
Новый автомобиль Sauber успешно прошел обязательные краш-тесты FIA. Таким образом, автомобиль швейцарской команды допущен к предсезонным тестам, которые начнутся 22 февраля в Барселоне. Помимо Sauber...
31 января в спортзале «Физкультурно-спортивного центра» прошел Чемпионат городского округа Спасск-Дальний по настольному теннису. В упорных играх определился чемпион городского округа Спасск-Дальний...
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!