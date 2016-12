ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Семья Михаэля Шумахера запустила новую инициативу "Keep Fighting" Семья Михаэля Шумахера запустила некоммерческий проект "Keep Fighting", который переводится на русский язык как "Продолжай бороться". Авторы инициативы вдохновились примером, который подавал легендарный гонщик на протяжении всей своей карьеры. Инициатива выходит в свет накануне третьей годовщины инцидента на горнолыжном курорте, в результате которого Михаэль получил серьезные травмы головы. «Это первый шаг движения, которое, надеемся, в будущем принесет много пользы, – сказала менеджер Шумахера Сабине Кем. – Суть инициативы "Keep Fighting" состоит в том, чтобы люди не теряли веру в свои силы. Это послание касается не только автоспорта. Запуск этой инициативы призван превратить ужасное событие, которое сильно повлияло на семью Шумахера, во что-то позитивное». Семья Шумахера добавила: «Этой инициативой мы отдаем дань уважения и благодарим всех болельщиков Михаэля».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: 17-12-2016, 23:48 | Категория: Все новости » Спорт

