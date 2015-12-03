Renault: Состав пилотов на сезон-2017 говорит о наших намерениях
Гоночный директор Renault F1 Фредерик Вассёр с положительной точки зрения охарактеризовал состав пилотов команды на следующий год.В конце кампании-2016 Джолион Палмер получил новый контракт с командой, а его напарником в новом сезоне станет Нико Хюлькенберг, выигравший "24 часа Ле-Мана-2015" в составе Porsche LMP1.На протяжении последних трех лет в Ф1 немец защищал цвета Force India.«Состав пилотов на сезон-2017 демонстрирует наши намерения и стремления, – заявил Вассёр. – Нико переходит в Renault в нужный момент. У него есть большой опыт работы с различными командами, которые в следующем году будут нашими прямыми конкурентами.Кроме того, он достаточно молод и голоден до успеха. Он будет помогать строить нашу команду. Это идеальное сотрудничество для обеих сторон.Джолион продемонстрировал отличный прогресс на протяжении своего дебютного сезона в Ф1. Он предельно мотивирован и умеет работать на команду. Мы считаем, что сумели подобрать очень хороший состав пилотов для того, чтобы добиться своих целей на сезон-2017».Напомним, после утверждения Хюлькенберга роль второго боевого пилота Renault на следующий год была предложена Кевину Магнуссену, однако датчанин отказался от однолетнего контракта, заключив многолетнее соглашение с Haas. После отказа Магнуссена Renault договорилась с Палмером.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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