Опубликована финальная версия календаря Ф3 на сезон-2017
Организаторы Европейского чемпионата Формулы 3 представили финальную версию календаря на 2017 год.Сезон стартует 16 апреля в рамках гоночного уик-энда WEC в Сильвертстоуне. Второй этап пройдёт через две недели в Монце, но уже в качестве гонки поддержки мирового Туринга.Никита Мазепин продолжит выступать в Формуле 3 в 2017 годуГран При По, как и в предварительной версии, запланирован на 21 мая, в то время как этап на Хунгароринге перенесён на 18 июня. Затем следуют Норисринг (2 июля), Спа-Франкоршам (29 июля) и Зандворт (20 августа).В сентябре Ф3 посетит Нюрбургринг (10 число) и Ред Булл Ринг (24 число). Завершится сезон 15 октября в Хоккенхайме. Календарь сезона-2017 Ф3: 16 апреля: Сильверстоун, Великобритания (WEC) */** 30 апреля: Монца, Италия (WTCC) */** 21 Мая: По, Франция (Гран При Ф3) 18 июня: Хунгароринг, Венгрия (DTM) * 2 июля: Норисринг, Германия (DTM) 29 июля: Спа, Бельгия (Blancpain GT) ** 20 августа: Зандворт, Голландия (DTM) 10 сентября: Нюрбургринг, Германия (DTM) * 24 сентября: Ред Булл Ринг, Австрия (DTM) * 15 октября: Хоккенхайм, Германия (DTM)* – При условии подтверждения ASN ** – При условии подтверждения промоутераХотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Босс Pirelli Motorsport Пол Хембри ранее на этой неделе заявил, что шинники планируют начать использование более мягких типов резины в гонках, чтобы в среднем пилоты делали по три пит-стопа. «Это их...
Новый автомобиль Sauber успешно прошел обязательные краш-тесты FIA. Таким образом, автомобиль швейцарской команды допущен к предсезонным тестам, которые начнутся 22 февраля в Барселоне. Помимо Sauber...
31 января в спортзале «Физкультурно-спортивного центра» прошел Чемпионат городского округа Спасск-Дальний по настольному теннису. В упорных играх определился чемпион городского округа Спасск-Дальний...
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!