ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Опубликована финальная версия календаря Ф3 на сезон-2017 Организаторы Европейского чемпионата Формулы 3 представили финальную версию календаря на 2017 год. Сезон стартует 16 апреля в рамках гоночного уик-энда WEC в Сильвертстоуне. Второй этап пройдёт через две недели в Монце, но уже в качестве гонки поддержки мирового Туринга. Никита Мазепин продолжит выступать в Формуле 3 в 2017 году Гран При По, как и в предварительной версии, запланирован на 21 мая, в то время как этап на Хунгароринге перенесён на 18 июня. Затем следуют Норисринг (2 июля), Спа-Франкоршам (29 июля) и Зандворт (20 августа). В сентябре Ф3 посетит Нюрбургринг (10 число) и Ред Булл Ринг (24 число). Завершится сезон 15 октября в Хоккенхайме.

Календарь сезона-2017 Ф3:

16 апреля: Сильверстоун, Великобритания (WEC) */**

30 апреля: Монца, Италия (WTCC) */**

21 Мая: По, Франция (Гран При Ф3)

18 июня: Хунгароринг, Венгрия (DTM) *

2 июля: Норисринг, Германия (DTM)

29 июля: Спа, Бельгия (Blancpain GT) **

20 августа: Зандворт, Голландия (DTM)

10 сентября: Нюрбургринг, Германия (DTM) *

24 сентября: Ред Булл Ринг, Австрия (DTM) *

15 октября: Хоккенхайм, Германия (DTM) * – При условии подтверждения ASN

** – При условии подтверждения промоутераХотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: 17-12-2016, 16:01 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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