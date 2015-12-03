ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Жан Тодт о Шумахерах, решении Росберга, Ферстаппене и штрафах Президент FIA Жан Тодт в интервью итальянской газете Corriere della Sera поделился мнением о проблемах Ferrari, Михаэле и Мике Шумахерах, Макс Ферстаппене и уходе Нико Росберга из Формулы 1 после победы в чемпионате.

О решении Нико Росберга завершить карьеру

Тодт стал одним из немногих, кто узнал о решении чемпиона мира-2016 завершить карьеру до официального заявления, сделанного на пресс-конференции перед церемонией награждения FIA Gala. «Если ты устаешь постоянно быть на пределе, то можешь остановиться. Особенно, если тебе 31 год и у тебя молодая семья. Решение Нико нужно уважать. Заметьте, это очень привилегированный выбор, который может позволить себе далеко не каждый человек. Но Нико заслужил такое право. Он заслуженно выиграл чемпионат».



"Я ушёл из Ferrari, так как больше не мог выдерживать давление, связанное со стремлением побеждать каждое воскресенье".

О деятельности FIA

С 2009 года Тодт является президентом FIA и специальным послом по безопасности дорожного движения в ООН. «У FIA две задачи: исполнять обязанности законодательного органа в автоспорте и поддерживать людей, использующих автомобили в повседневной жизни. Мы работаем с правительствами разных стран в целях сокращения риска и жертв на дорогах. Это очень важно. К сожалению, по сравнению с происходящим в гонках, эта работа менее заметна».

О работе в Ferrari

За 16 лет под руководством Тодта Скудерия выиграла восемь Кубков конструкторов и одержала шесть побед в чемпионате пилотов. Но француз признает, что не скучает по тем временам… «Я ушёл из Ferrari, так как больше не мог выдерживать давление, связанное со стремлением побеждать каждое воскресенье. Но в любом случае всё рано или поздно заканчивается. Я достиг своей цели и нуждался в новом вызове. Нет, я не живу сожалениями, и вообще думаю о прошлом только тогда, когда кто-то напоминает мне о нём».



"Такая дружба и привязанность остаются на всю жизнь."

О Михаэле Шумахере

За годы совместной работы в Ferrari Тодт и Михаэль Шумахер очень сблизились, но Жан не любит об этом говорить… «Меня многое связывает с Михаэлем. Он всегда осторожно относился к выбору друзей. Но между нами сложились очень крепкие отношения. Такая привязанность остается на всю жизнь».

О Мике Шумахере

Сын Михаэля только начинает свой путь в автогонках, и Тодт надеется, что у Шумахера-младшего всё получится. «Он отличный парень, умный и преданный своему делу. Я надеюсь, он сможет осуществить свою мечту».

О трагедии с Жюлем Бьянки

Трагическая авария Жюля Бьянки на Гран При Японии-2014 коснулась Тодта и как человека, и как президент FIA. «Для моего сына Николя, который был очень друже с Жюлем, это был самый большой шок в жизни. Они были как братья. Аварии – часть автоспорта. Они могут произойти в любой момент, даже если на протяжении 20 предыдущих лет обходилось без таких серьёзных инцидентов. Мы прикладываем все возможные усилия для обеспечения безопасности, но против судьбы мы бессильны».



"Мы прикладываем все возможные усилия для обеспечения безопасности, но против судьбы мы бессильны".

О Ferrari

Чего не хватает Скудерии в последнее время? «Они уступают всего 10% Mercedes и, вероятно, около 3% – Red Bull Racing. Это очень мало. Ferrari добилась потрясающего прогресса с точки зрения надёжности. Если бы машина была такой надёжной в моё время, мы выиграли бы титул в 2006 и 2008 годах».

О бывшем и нынешнем президенте Ferrari

Лука ди Монтедземоло и Серджио Маркионе. В чём между ними разница? «Они разные люди, но у них одинаковое стремление к победе. С Монтедземоло я разделял поражения и победы на протяжении 16 лет. С Маркионе у меня такого опыта не было».

Аномальный 2016 год

Спорные решения, штрафы, протесты. Можно ли назвать 2016-й год аномальным? «Нет, так происходит каждый год. У нас, как в футболе, есть судьи. Понятно, что все не могут быть довольны их решениями. К тому же 21 Гран При, более тысячи кругов, 22 тысячи поворотов. Какова вероятность возникновения критической ситуации при таких условиях?..»

О Максе Ферстаппене

«Он невероятно талантлив. Макс занимается гонками с пяти лет, а его отец хочет реализовать в сыне свои амбиции. Макс – очень смелый гонщик. Единственное, что меня раздражает, так это разговоры о подыгрывании ему со стороны стюардов. Это просто идиотизм». Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: 17-12-2016, 08:03 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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