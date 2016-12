ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Видео: Риккардо и Ферстаппен в шараде "отгадай фильм" В преддверии Рождества в команде Red Bull Racing решили поиграть в шараду. Даниэль Риккардо и Макс Ферстаппен жестами изобразили четыре весьма известных фильма. Какие? Попробуйте отгадать сами… Номер 1 Introducing our Festive Charades! ?? First up, can you tell us what @DanielRicciardo is acting out? #pushtheboundaries #F1 pic.twitter.com/p2InBmMtmw — Red Bull Racing (@redbullracing) 12 декабря 2016 г.

«Представляем наши праздничные шарады. Для начала, можете сказать, что сейчас показывает Даниэль Риккардо?» Номер 2 Time for our next festive charade! ?? What is @Max33Verstappen acting out here? ? #Pushtheboundaries #F1 pic.twitter.com/XOUPygzC6o — Red Bull Racing (@redbullracing) 13 декабря 2016 г.

«Время для нашей следующей праздничной шарады. Что показывает Макс Ферстапппен?» Номер 3 Anyone for another charade? ?? @danielricciardo is back to act out our third festive thinker ? #Pushtheboundaries #F1 pic.twitter.com/gQ7hlH8AZz — Red Bull Racing (@redbullracing) 14 декабря 2016 г.

«Еще одну шараду? Даниэль Риккардо вернулся, чтобы загадать нашу третью праздничную загадку». Номер 4 Up for one last charade? ?? @Max33Verstappen is back to act out our final festive thinker ? #Pushtheboundaries #F1 pic.twitter.com/CXrrhR0CbT — Red Bull Racing (@redbullracing) 15 декабря 2016 г.

«Готовы к последней шараде? Макс Ферстаппен вернулся, чтобы загадать нашу последнюю праздничную головоломку». Если вам не удалось отгадать, что показывали напарники по Red Bull Racing, то предлагаем вашему вниманию ответы: 1. Назад в будущее

2. Безумный Макс

3.Лучший стрелок (Top Gun)

4. Форсаж

Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: 17-12-2016, 04:03 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ 4 и 5 декабря с 10 часов на базе Краевого дома физкультуры (Партизанский проспект, 2) пройдет открытый чемпионат Владивостока по сумо и самбо среди женщин, юниорок и девушек. Организатором события... Подробнее Босс Pirelli Motorsport Пол Хембри ранее на этой неделе заявил, что шинники планируют начать использование более мягких типов резины в гонках, чтобы в среднем пилоты делали по три пит-стопа. «Это их... Подробнее 17 апреля в Уссурийске стартовали игры полуфинала открытого чемпионата России по футболу среди команд детских домов и школ-интернатов «Будущее зависит от тебя». Организаторами этого этапа... Подробнее По словам команды Haas, они бы с удовольствием использовали клиентский автомобиль, а не строили собственный, если бы это гарантировало конкурентоспособность во время дебюта в следующем сезоне. На... Подробнее Новый автомобиль Sauber успешно прошел обязательные краш-тесты FIA. Таким образом, автомобиль швейцарской команды допущен к предсезонным тестам, которые начнутся 22 февраля в Барселоне. Помимо Sauber... Подробнее Предлагаем вашему вниманию подборку лучших фотографий, включая работы нашего собственного фотокорреспондента, с третьего дня заключительных предсезонных тестов Ф1, проходящих в эти дни в Барселоне.... Подробнее Экс-пилот Ф1, а ныне эксперт телеканала Sky Sports F1 Джонни Херберт считает Mercedes фаворитом Гран При Сингапура. В прошлом году немецкая команда испытывала серьезные проблемы с шинами на уличной... Подробнее Суперлига. «Спартак-Приморье» (Приморский край) - «Рязань» (Рязань) 64:54 (13:17, 18:3, 18:11, 15:23) «Спартак-Приморье»: Сыроватко - 13 (4 подбора, 1 передача, 1 перехват), Громыко - 11 (6... Подробнее 31 января в спортзале «Физкультурно-спортивного центра» прошел Чемпионат городского округа Спасск-Дальний по настольному теннису. В упорных играх определился чемпион городского округа Спасск-Дальний... Подробнее Спортивный консультант Red Bull Хельмут Марко считает, что в настоящее время в младших гоночных сериях очень мало талантливых пилотов, и примером тому является решение о продлении контракта с... Подробнее