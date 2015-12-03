Видео: Риккардо и Ферстаппен в шараде "отгадай фильм"
В преддверии Рождества в команде Red Bull Racing решили поиграть в шараду. Даниэль Риккардо и Макс Ферстаппен жестами изобразили четыре весьма известных фильма. Какие? Попробуйте отгадать сами…Номер 1Introducing our Festive Charades! ?? First up, can you tell us what @DanielRicciardo is acting out? #pushtheboundaries #F1 pic.twitter.com/p2InBmMtmw— Red Bull Racing (@redbullracing) 12 декабря 2016 г. «Представляем наши праздничные шарады. Для начала, можете сказать, что сейчас показывает Даниэль Риккардо?»Номер 2Time for our next festive charade! ?? What is @Max33Verstappen acting out here? ? #Pushtheboundaries #F1 pic.twitter.com/XOUPygzC6o— Red Bull Racing (@redbullracing) 13 декабря 2016 г. «Время для нашей следующей праздничной шарады. Что показывает Макс Ферстапппен?»Номер 3Anyone for another charade? ?? @danielricciardo is back to act out our third festive thinker ? #Pushtheboundaries #F1 pic.twitter.com/gQ7hlH8AZz— Red Bull Racing (@redbullracing) 14 декабря 2016 г. «Еще одну шараду? Даниэль Риккардо вернулся, чтобы загадать нашу третью праздничную загадку».Номер 4Up for one last charade? ?? @Max33Verstappen is back to act out our final festive thinker ? #Pushtheboundaries #F1 pic.twitter.com/CXrrhR0CbT— Red Bull Racing (@redbullracing) 15 декабря 2016 г. «Готовы к последней шараде? Макс Ферстаппен вернулся, чтобы загадать нашу последнюю праздничную головоломку».Если вам не удалось отгадать, что показывали напарники по Red Bull Racing, то предлагаем вашему вниманию ответы:1. Назад в будущее 2. Безумный Макс 3.Лучший стрелок (Top Gun) 4. Форсаж Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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